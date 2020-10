Le Qualificazioni per i prossimi Mondiali 2022 sono in pieno svolgimento anche nella zona sudamericana dove si stanno disputando partite che determineranno le nuove gerarchie in vista dell'appuntamento invernale in Qatar. A scendere in campo questa notte è toccato a due delle probabili protagoniste per la qualificazione, il Brasile e la Colombia. Entrambe hanno vinto i rispettivi incontri, in goleada, con due atalantini che si sono particolarmente distinti: Muriel e Zapata.

Carlos Queiroz dovrà telefonare a Gasperini e ringraziarlo per aver trovato tutti gli atalantini in nazionale in perfette condizioni fisiche e atletiche. La Colombia ne vanta addirittura tre: il terzino Johan Mojica e gli attaccanti Luis Muriel e Duvan Zapata. Sono stati loro i protagonisti nel 3-0 rifilato al Venezuela questa notte. Al 16′ apre le marcature David Zapata con una zampata vincente che premia una strepitosa volata dello juventino Juan Cuadrado sulla corsia destra. La Vinotinto non riesce a reagire e subisce il 2-0 dieci minuti dopo grazie al'atalantino Mojica sulla sinistra che si inventa un cross basso per Muriel che, tutto solo davanti a Farinez, non sbaglia il raddoppio. Il tris arriva, ancora con Muriel nel recupero del primo tempo: la sua progressione è devastante, il suo tiro regala un facile successo per i Cafeteros che raccolgono i loro primi tre punti.

E' andata meglio, in fatto di gol, al Brasile che ne ha segnati 5 alla Bolivia, al ritorno in campo della formazione di Tite dopo quasi un anno di assenza forzata per la pandemia. Ad aprire le marcature è l'ex Roma Marquinhos al 16’ su assist di Danilo della Juventus. Il raddoppio porta la firma di Roberto Firmino, al 30’ su invito di Neymar e Renan Lodi. L'attaccante del Liverpool al 49’ fa doppietta su assist ancora di Neymar e al 66’ Carrasco devia nella propria porta un cross a mezza altezza di Coutinho. Proprio il giocatore del Barça trova la via del gol personale, di testa, su un altro assist vincente di Neymar per il 5-0 finale.