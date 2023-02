Cluj-Lazio, dove vederla in diretta TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference League La Lazio di Sarri si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Conference oggi contro il Cluj: calcio d’inizio alle ore 18:45 allo stadio Constantin Rădulescu. Sarri in emergenza: assenti in casa biancoceleste Zaccagni, Milinkovic, Pedro e Romagnoli.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio sfida il Cluj oggi alle 18:45 per la partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League. La sfida tra la squadra allenata da Petrescu e quella di Maurizio Sarri – costretto a rivedere la formazione titolare – si giocherà oggi, giovedì 23 febbraio, alle ore 18:45 allo stadio Constantin Rădulescu. Diretta TV e streaming su Sky e Dazn, non è prevista la diretta in chiaro su TV8. I biancocelesti partono con i favori dei pronostici dopo la vittoria per 1-0 all'andata quando all'Olimpico bastò un gol di Immobile per assicurarsi il successo nonostante l'espulsione iniziale di Patric. Alla Lazio basta un pareggio per passare il turno, in caso di sconfitta per 1-0 si va ai supplementari.

Le probabili formazioni di Cluj-Lazio. Tra i romeni in porta ci sarà Scuffet con Yeboah a guidare l'attacco al fianco di Birligea nel 4-4-2 iniziale. Sarri invece dovrà fare i conti con alcune difficoltà in difesa e dovrebbe così schierare Pellegrini titolare ma farà ancora a meno di Milinkovic-Savic a centrocampo e Zaccagni e Pedro in attacco che non si sono allenati durante la rifinitura. A quel punto Romero con Immobile e Cancellieri dovrebbero comporre l'attacco e Basic a centrocampo al posto del serbo.

La Lazio arriva a questa sfida dopo aver vinto in casa della Salernitana nell'ultimo match di campionato con una doppietta di Immobile. Il Cluj invece è attualmente al secondo posto in classifica nel campionato romeno a -2 dalla vetta.

Partita: Cluj-Lazio

Dove si gioca: Stadio della Beaujoire, Nantes

Orario: 18.45

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, DAZN, NOW

Competizione: Conference League, ritorno playoff

Dove vedere Cluj-Lazio in diretta TV su TV8, Sky o Dazn

Cluj-Lazio sarà trasmessa in diretta tv sia su DAZN attraverso l'app disponibile su smart tv, che sulla piattaforma satellitare di Sky previo abbonamento in entrambi i casi. Su DANZ basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento mentre su Sky sarà necessario sintonizzarsi al canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La telecronaca su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky invece ci sarà Maurizio Compagnoni.

Cluj-Lazio, dove vederla in diretta streaming

La partita Cluj-Lazio sarà inoltre disponibile anche in streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito da pc, ma anche sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobile e riservata ai soli abbonati.

Conference League, le probabili formazioni di Cluj-Lazio

Sarri avrà problemi in difesa visto che è squalificato Patric e Romagnoli è fuori per infortunio. Nel 4-3-3 iniziale quindi, davanti a Maximiano ci sarò una difesa formata da Lazzari, Casale, Gila e Hysaj con Milinkovic-Savic che invece sarà in dubbio al pari di Zaccagni per un virus intestinale. Cataldi e Luis Alberto agiranno a centrocampo con Basic.

Tridente offensivo che potrebbe essere composto da Romero, Immobile e Felipe Anderson visti anche i dubbi sulle condizioni fisiche di Pedro che non si è allenato alla rifinitura. Nel Cluj invece davanti a Scuffet nel 4-4-2 spazio a Manea, Matias, Burca e Camora con Deac, Muhar, N. Boateng e Krasniqi a centrocampo. Yeboah-Birligea il tandem offensivo.

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Muhar, N. Boateng, Krasniqi; Yeboah, Birligea. All. Petrescu.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.