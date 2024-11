video suggerito

Claudio Ranieri alla Roma, sarà lui il nuovo allenatore: accordo totale e futuro da dirigente Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma. Accordo raggiunto tra l’allenatore e i Friedkin, con l’esperto tecnico pronto alla sua terza avventura sulla panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il dado è tratto: Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma. I Friedkin hanno trovato l'intesa con l'esperto tecnico, romano e romanista, ed è tutto pronto per essere messo nero su bianco, con il conto alla rovescia per l'attesa ufficiale. Né Montella, né Mancini dunque per il dopo Juric con la dirigenza giallorossa che ha puntato su un mister che conosce bene l'ambiente e che dovrà sistemare le cose dopo un inizio di stagione disastroso. Per lui potrebbe esserci anche un futuro da dirigente.

Claudio Ranieri nuovo allenatore della Roma, accordo totale

L'incontro tra la Roma e Claudio Ranieri a Londra ha prodotto la classica fumata bianca. Tutto pronto dunque per il ritorno dell'allenatore classe 1951. Le parti hanno raggiunto l'accordo, con Sir Claudio che ha avuto garanzie e delucidazioni sulle modalità dell'incarico: dovrebbe accomodarsi in panchina fino a fine 2025, per poi assumere un ruolo dirigenziale, magari da direttore tecnico. Una stimolante nuova avventura per Ranieri, nella sua Roma, dopo l'annuncio della scorsa estate dell'addio alle panchine dei club. Domani dovrebbe già guidare il primo allenamento.

Terza avventura per Ranieri alla Roma, da allenatore

Impossibile però dire di no alla Roma. Al cuor non si comanda per Claudio che è alla terza esperienza da allenatore sulla panchina del club giallorosso. Un feeling iniziato tanto tempo prima, già durante la sua carriera da calciatore: con la maglia della Roma, squadra della sua città, ha fatto l'esordio nel massimo campionato dopo tutta la trafila nelle Giovanili. Poi ecco il duplice passaggio da tecnico: nel 2009 quando subentrato a Spalletti, rischiò di vincere anche il titolo, finendo secondo alle spalle dell'Inter. Nel 2019 poi nuova esperienza a raccogliere le redini della squadra da Eusebio Di Francesco, con un sesto posto in cascina.

La speranza da parte di Ranieri è quella di migliorare la sua media di risultati già ottima. Solo Luciano Spalletti e Rudi Garcia infatti hanno vinto in percentuale più partite da allenatori della Roma di Sir Claudio. Ovvero il 56% di successi contro il 59 dell'attuale ct della nazionale e il 57 dell'ex Napoli.