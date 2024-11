video suggerito

Clamoroso Verratti, può tornare in Italia a gennaio: è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter L’Inter cerca Verratti per rinforzare il centrocampo: l’ex PSG tornerebbe subito in Italia per fare il suo debutto in Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Verratti potrebbe fare un clamoroso ritorno in Italia. Il centrocampista è sparito da tutti i redar del calcio mondiale dopo il suo approdo in Qatar ma dall'Italia qualcuno sta pensando al suo ingaggio per movimentare il mercato di gennaio: l'Inter potrebbe puntare su di lui per la seconda metà della stagione, permettendogli di tornare in Europa e riprendere in mano la sua carriera che negli ultimi anni si è arenata.

L'indiscrezione rilanciata da Marca ha già fatto impazzire tutti i tifosi che sono pronti ad accoglierlo. Come sempre in queste circostanze il problema principale resta quello dell'ingaggio: tutti i giocatori partiti verso l'oriente vengono pagati praticamente a peso d'oro e gli stipendi sono insostenibili per la maggior parte delle squadre europee che non possono in nessun modo raggiungere certe cifre.

L'Inter cerca Verratti per gennaio

Il colpo avrebbe del clamoroso, soprattutto perché il centrocampista non ha mai fatto il debutto in Serie A. Dopo la promozione ottenuta con il Pescara infatti è stato acquistato immediatamente dal PSG, senza fare in tempo a mettere piede nel massimo campionato italiano. Sarebbe la prima volta per lui che avrebbe anche l'occasione di riscattarsi dopo gli anni passati in ombra all'Al Arabi (a un passo dalla retrocessione in campionato) dove ha perso anche la convocazione in Nazionale.

Dalla Spagna sono sicuri che l'Inter abbia messo Verratti nel mirino per rinforzare il suo centrocampo a gennaio. L'unico nodo è legato allo stipendio, dato che in Qatar percepisce 30 milioni netti a stagione: i nerazzurri non possono garantire questa cifra, ma per tornare in Europa probabilmente sarà disposto a scendere a compromessi. Inoltre il quo contratto con l'Al Arabi scadrà il prossimo 30 giugno e, nel caso l'affare non dovesse andare in porto in inverno, il club potrebbe giocare d'anticipo assicurandoselo a parametro zero nel mercato estivo.