Clamoroso in Coppa Italia, la Ternana strapazza il Bologna: 5-4 al Dall’Ara, felsinei eliminati La Ternana batte 5-4 il Bologna al termine del pirotecnico match del Dall’Ara valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. La squadra di Mihajlovic è la prima compagine di Serie A ad essere eliminata dalla competizione nazionale. Non basta il primo gol in rossoblu del nuovo acquisto Arnautovic.

A cura di Michele Mazzeo

Prima squadra di Serie A eliminata nella Coppa Italia 2021/2022. Al termine di un match pirotecnico infatti la Ternana, neopromossa in Serie B, batte 5-4 il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Dall'Ara e stacca il pass per i sedicesimi di finale della competizione nazionale dove affronteranno il Venezia. Agli emiliani, ritrovatisi sotto di quattro reti in avvio di secondo tempo, non basta il primo gol in maglia rossoblu del nuovo acquisto Marko Arnautovic per evitare la cocente eliminazione.

La formazione umbra guidata da Cristiano Lucarelli in avvio di gara sorprende subito la retroguardia felsinea e già dopo sei minuti di gioco trova il vantaggio con Davide Agazzi. Quattro minuti più tardi la grande occasione per il raddoppio con Alfredo Donnarumma che però centra il palo il calcio di rigore assegnato per un fallo di Annan ai suoi danni. Il bomber della Ternana però si rifà poco dopo con un chirurgico colpo di testa che non lascia scampo a Skorupski. Nel finale della prima frazione il Bologna rientra in partita con Dominguez che dimezza lo svantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma due minuti dopo i rossoblu sono costretti nuovamente a capitolare con Peralta che riporta avanti di due gol i suoi.

Inizio di secondo tempo shock per il Bologna che dopo appena nove minuti si ritrova sotto di quattro reti: prima Falletti trasforma il rigore procuratosi e poi ci pensa ancora Peralta con un bel tiro dal limite dell'area ad aumentare il bottino degli umbri. La qualificazione per la Ternana sembra ormai cosa fatta, ma i felsinei non ci stanno e in due minuti riaprono il match: prima Arnautovic anticipa il difensore sul primo palo e mette il pallone in rete siglando il suo primo gol in rossoblu e poi Soriano fa lo stesso mettendo in porta il 5-3.

Leggi anche Totti sbaglia il rigore decisivo e la Lazio vince la Coppa Italia di Calcio a 8

Il Bologna ci crede e si spinge in avanti alla ricerca di una rimonta che avrebbe dell'incredibile mettendo a dura prova i riflessi dell'estremo difensore umbro Iannarilli che risponde alla grande con una serie di grandi parate che fanno svanire i sogni di rimonta degli avversari che nel frattempo si erano portati ad un solo gol di distanza con il rigore conquistato da Arnautovic e trasformato da Orsolini. Al termine del match più pazzo di questi 32esimi di Coppa Italia dunque la Ternana conquista la clamorosa qualificazione ai sedicesimi di finale mentre al Bologna il triste primato di essere la prima squadra di Serie A ad essere eliminata dalla Coppa Italia 2021/2022.