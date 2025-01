video suggerito

Cinque squadre in Champions League l'anno prossimo: le sconfitte di Milan e Juve non aiutano l'Italia L'Italia resta seconda nel ranking UEFA per Paesi relativo alla stagione in corso, in base al quale si assegna il posto supplementare nella prossima Champions League, ma adesso il vantaggio sulla Spagna è minimo: hanno inciso le sconfitte di Juventus e Milan.

A cura di Paolo Fiorenza

Mercoledì sera è andata in archivio l'ultima giornata della fase a campionato della Champions League: delle squadre italiane, solo l'Inter si è qualificata per gli ottavi, mentre Juventus, Milan e Atalanta dovranno passare per il playoff, con la possibile doppia sfida tra le squadre di Conçeicao e Motta (venerdì il sorteggio). Bianconeri e rossoneri pagano le due sconfitte all'ultimo turno contro Benfica a Torino e Dinamo Zagabria in trasferta, che hanno azzerato – in particolare per il Milan che alla vigilia era tra le prime 8 e dunque padrone del suo destino – le loro residue chance di accedere agli ottavi. I due zero fatti segnare alla voce punti conquistati non aiutano peraltro l'Italia nella corsa a uno dei due posti ‘bonus' per la Champions League del prossimo anno, che porterebbe il contingente azzurro a quota 5, esattamente come in questa edizione. L'Italia resta seconda nella classifica in questione, ma con un distacco molto grande dall'Inghilterra prima e soprattutto col fiato sul collo della Spagna terza.

La nuova classifica per avere la squadra in più nella prossima Champions League

Il nuovo ranking UEFA per Paesi – in attesa dell'ultimo turno della fase a campionato dell'Europa League, in programma giovedì sera con Lazio e Roma impegnate – vede dunque in testa l'Inghilterra (20 punti secchi, 8 squadre su 8 ancora presenti), seguita dall'Italia (16.875, 7/8), dalla Spagna (16.214 7/8), dalla Germania (14.359, 6/8). Più dietro Portogallo (13.600, 5/5) e Francia (13.428, 6/7).

Come viene assegnato il posto supplementare in Champions League

L'Italia ha perso già per strada il Bologna (la Spagna il Girona, la Germania è messa peggio con le premature eliminazioni di Stoccarda e Lipsia), perdere così presto anche la Roma, il cui passaggio alla fase a eliminazione diretta è in bilico (deve vincere stasera con l'Eintracht Francoforte, il pareggio la metterebbe a forte rischio, mentre la Lazio è già sicura degli ottavi), sarebbe un'altra brutta botta per le nostre speranze, visto come funziona il regolamento per avere la squadra in più in Champions: il ranking in questione, relativo solo alla stagione in corso, viene infatti calcolato dividendo i punti ottenuti da tutte le squadre di un dato Paese nelle tre competizioni europee (secondo una speciale tabella) per il numero delle stesse squadre iscritte a inizio stagione, dunque sarà sempre 8 per l'Italia fino alla fine. È intuitivo che meno formazioni vanno avanti, meno punti si possono portare a casa.

Oltre ai punti ottenuti nelle singole partite (ma nei playoff sono dimezzati: 1 invece di 2 per la vittoria, 0.5 invece di 1 per il pareggio), il ranking prevede anche punti bonus per il passaggio dei vari turni. Discorsi ancora prematuri, ma intanto sarà meglio avere la Roma nel playoff di Europa League, per continuare ad avere 7 squadre a macinare punti in questa edizione delle coppe.