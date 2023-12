“Cilena” da fenomeno di Mateo Messi e gol con l’Inter Miami: a 8 anni prodezza degna di papà Leo Il più piccolo dei figli di Leo Messi, Mateo, ha confermato qualità da vero e proprio predestinato: ha segnato una rete capolavoro con i coetanei in occasione di una partita con l’Inter Miami. Poi l’esultanza davanti alle telecamere: “Vamos!” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Gol strepitoso da parte di Mateo Messi, secondogenito della Pulga argentina, che ha segnato nella partita giocata con le giovanili dell'Inter Miami, mostrando doti eccezionali che lo indicano come un vero e proprio predestinato del pallone. Il gesto tecnico è perfetto e l'esultanza giustificata per una rete clamorosa che conferma tutto quello che già aveva detto in tempi non sospetti di lui, proprio papà Leo.

Un video che sta già facendo impazzire tutti gli appassionati di calcio e non solamente i tantissimi estimatori di Lionel Messi: il più piccolo della covata della Pulga, che come l'altro fratello Thiago gioca nelle giovanili dell'Inter Miami, ha lasciato tutti a bocca aperta a fronte dell'ultimo match giocato dalla squadra americana con una "cilena" perfetta. Mentre il portiere avversario era fuori dai pali, spalle alla porta Mateo trova la coordinazione giusta per la palombella vincente che si infila inesorabilmente sotto la traversa con un tocco di destro morbidissimo e preciso.

Poi, l'esultanza totale circondato subito dai sui piccoli compagni di squadra fino ad un liberatorio "Vamos!" con tanto di pugni chiusi e sguardo alla telecamera che ha immortalato il momento che ha decretato un'altra pagina importante della famiglia Messi e che conferma le good vibrations che la Pulga ha sempre dimostrato di avere nei confronti del più piccolo tra i suoi rampolli: "Mateo è come me quando ero piccolo, non gli piace perdere in nessun campo" aveva detto tempo fa, per il piccolo "fenomeno" di famiglia che sta esaltandosi nella Under9 dell'Inter Miami.

Il video è stato pubblicato sull'account ufficiale dell'Inter Miami di TikTok e poi subito è rimbalzato sui principali social network per la gioia dei tifosi ed estimatori della Pulga che hanno applaudito a tanta bravura. Mateo Messi era stato qualche tempo fa protagonista si un altro video diventato virale sui social, sempre in occasione di una partitella con i suoi coetanei all'Inter Miami. In quell'occasione, però non fece notizia per qualche giocata magica degna di papà, bensì per i tackle e la grinta che aveva messo in campo.