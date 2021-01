Il calcio francese è sotto shock. È morto a soli 30 anni, Christopher Maboulou calciatore transalpino naturalizzato della Repubblica del Congo con all'attivo anche un passato ad altissimi livelli, nella Ligue 1. Il duttile attaccante, secondo le prime indiscrezioni, è rimasto vittima di un attacco cardiaco accusato durante una partitella tra amici. Ad ufficializzare la triste notizia, ci ha pensato una delle sue ex squadre, ovvero il Bastia attraverso una nota ufficiale.

Se n'è andato a soli 30 anni lo sfortunato Christopher Maboulou. Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo rimasto vittima sul terreno di gioco di un attacco cardiaco, mentre era alle prese con una sfida con un gruppo di amici. Il calciatore militava nel Thonon Évian, società calcistica francese con sede a Thonon-les-Bains in Alta Savoia, che aveva deciso di puntare su di lui dopo che era rimasto svincolato. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell'ex Lazio Djibril Cissé, ex compagno di squadra ai tempi del Bastia: "Non è possibile. Che tristezza. Riposa in pace fratello mio".

Maboulou ha lasciato un segno importante nel calcio transalpino. Cresciuto a Châteauroux, dopo le esperienze con AS Nancy-Lorraine o PAS Giannina (Grecia), il duttile attaccante capace di giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo ha accumulato più di 120 partite professionistiche in carriera, mettendo a referto 18 gol. 58 le presenze in Ligue 2 e 29 quelle nel massimo campionato transalpino con il Bastia. Memorabile soprattutto la doppietta rifilata nel 2014 al Marsiglia di Bielsa, con uno splendido pallonetto che non lasciò scampo a Mandanda.