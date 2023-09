Christian Maldini lascia il calcio a 27 anni dopo la Serie B col Lecco: ha scelto un’altra strada Christian Maldini ha deciso di dire addio al calcio giocato a soli 27 anni. Il figlio di Paolo, nipote di Cesare, ha appeso le scarpette al chiodo dopo essere stato svincolato dal Lecco per intraprendere una nuova strada.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'abbiamo visto festeggiare con il Lecco in quella vittoriosa finale playoff della scorsa stagione contro il Foggia che è valsa la Serie B dei lombardi. Christian Maldini in quella sfida era però in panchina con tanto di pettorina a sostenere i suoi compagni in campo. Al triplice fischio la gioia per quel traguardo raggiunto a dir poco incredibile. Il caos determinato dall'iniziale esclusione del club dalla serie cadetta prima della riammissione, hanno creato squilibri anche all'interno della squadra chiaramente rivoluzionata tanto per affrontare un campionato difficile come la B.

Maldini, primogenito di Paolo e nipote di Cesare, sembrava destinato a un futuro roseo seguendo le orme proprio della famiglia Maldini e invece oggi, dopo essere finito tra gli svincolati del Lecco, ha deciso di appendere già le scarpette al chiodo a soli 27 anni. Un finale di carriera decisamente inaspettato per lui che così come il fratello più piccolo Daniel, oggi in prestito all'Empoli, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Christian Maldini ora ha intrapreso un nuovo percorso lasciando dunque il calcio giocato.

Nella sua carriera, dopo la crescita nel vivaio del Milan, è arrivato l'approdo alle giovanili del Brescia. Successivamente il suo percorso nel mondo del calcio si è spinto fino alla Reggiana che si appropriò definitivamente del suo cartellino dai rossoneri. Un'avventura durata poco a Reggio Emilia durata dal 2016 al 2017 con in mezzo il prestito ai maltesi dell'Hamrun. Christian Maldini proseguirà il suo percorso in Serie C approdando alla Pro Sesto, poi al Fondi, alla Pro Piacenza e successivamente al Fano.

La stagione 2021/2022 sarà condita da 23 presenze che gli consentono di approdare al Lecco nell'estate 2022. Qui però Maldini, che di ruolo fa il difensore, accumula solo 3 presenze in campionato contribuendo comunque alla vittoria del campionato. Svincolato, ha deciso ora di dare alla sua carriera una svolta lasciando il rettangolo verde per unirsi alla scuderia dell'agente Beppe Riso iniziando un nuovo percorso da procuratore. A 27 anni ha deciso subito di interrompere con il calcio giocato.