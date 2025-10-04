Chivu non guarderà Juventus-Milan: “Ho la serata libera, ho la NFL da guardare”

Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell’Inter per 4-1 sulla Cremonese e a chi gli chiede se vedrà Juventus-Milan risponde così: “Domani ho la serata libera, ho la NFL da guardare”.

Cristian Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell'Inter per 4-1 sulla Cremonese e a chi gli chiede se vedrà Juventus-Milan risponde così: "Domani ho la serata libera, ho la NFL da guardare". I nerazzurri si godranno una notte in vetta alla classifica in attesa che si completi la sesta giornata di Serie A.

L'allenatore nerazzurro ha parlato così a DAZN della prova convincente dei suoi nell'anticipo del Meazza e della quinta vittoria di fila da parte di Lautaro & co: "Si può sempre migliorare. Bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La crescita e la voglia viene attraverso passi. Stiamo dando continuità. Oggi è stato bello e mi ha fatto piacere vedere questa squadra giocare e vedere come si sia divertita".

Chivu: "La perfezione non esiste, cerchiamo di fare le cose giuste e di divertirci"

Sempre in merito alla prestazione della sua squadra, il tecnico rumeno ha dichiarato: "La perfezione non esiste, cerchiamo di fare le cose giuste e di divertirci. Oggi abbiamo fatto tutto ma devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra e sicuramente la troverò".

Elogi per Bonny, che è partito per la prima volta da titolare ed è stato premiato come MVP del match perché è stato autore di una prova molto importante: "Sono felice, ha fatto una buona prestazione. Tutto il gruppo è felice per l'ingresso di Esposito e Bonny nel gruppo, anche gli altri giovani stanno facendo bene".

Infine, Cristian Chivu ha speso qualche parola anche per la frustrazione esternata da Denzel Dumfries dopo la sostituzione all'inizio del secondo tempo: "Dumfries incazzato per il cambio? Fa bene, deve essere incazzato. Chi viene sostituito deve essere incazzato con me, col mondo, con chi gli pare. Un pugno al pallone non significa niente, Denzel è importante per noi, per il calcio, per l'Olanda".