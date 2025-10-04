Serie A
video suggerito
video suggerito

Chivu non guarderà Juventus-Milan: “Ho la serata libera, ho la NFL da guardare”

Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell’Inter per 4-1 sulla Cremonese e a chi gli chiede se vedrà Juventus-Milan risponde così: “Domani ho la serata libera, ho la NFL da guardare”.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cristian Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell'Inter per 4-1 sulla Cremonese e a chi gli chiede se vedrà Juventus-Milan risponde così: "Domani ho la serata libera, ho la NFL da guardare". I nerazzurri si godranno una notte in vetta alla classifica in attesa che si completi la sesta giornata di Serie A.

L'allenatore nerazzurro ha parlato così a DAZN della prova convincente dei suoi nell'anticipo del Meazza e della quinta vittoria di fila da parte di Lautaro & co: "Si può sempre migliorare. Bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La crescita e la voglia viene attraverso passi. Stiamo dando continuità. Oggi è stato bello e mi ha fatto piacere vedere questa squadra giocare e vedere come si sia divertita".

Immagine

Chivu: "La perfezione non esiste, cerchiamo di fare le cose giuste e di divertirci"

Sempre in merito alla prestazione della sua squadra, il tecnico rumeno ha dichiarato: "La perfezione non esiste, cerchiamo di fare le cose giuste e di divertirci. Oggi abbiamo fatto tutto ma devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra e sicuramente la troverò".

Leggi anche
Allegri alla vigilia di Juventus-Milan: "Non sarà la mia rivincita, devo ringraziare i bianconeri"

Elogi per Bonny, che è partito per la prima volta da titolare ed è stato premiato come MVP del match perché è stato autore di una prova molto importante: "Sono felice, ha fatto una buona prestazione. Tutto il gruppo è felice per l'ingresso di Esposito e Bonny nel gruppo, anche gli altri giovani stanno facendo bene". 

Infine, Cristian Chivu ha speso qualche parola anche per la frustrazione esternata da Denzel Dumfries dopo la sostituzione all'inizio del secondo tempo: "Dumfries incazzato per il cambio? Fa bene, deve essere incazzato. Chi viene sostituito deve essere incazzato con me, col mondo, con chi gli pare. Un pugno al pallone non significa niente, Denzel è importante per noi, per il calcio, per l'Olanda".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
L'Inter strapazza la Cremonese: nel 4-1 c'è il timbro di Lautaro, ma il protagonista è Bonny
Chivu non guarderà Juventus-Milan: "Ho la serata libera, ho la NFL da guardare"
Atalanta e Como divertono e regalano puro spettacolo: 1-1 firmato Samardzic e Perrone
Perrone segna un gol assurdo in Atalanta-Como: convalidato dalla tecnologia, resta incredulo
Lazio-Torino finisce 3-3 all'Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil a Parma
Sarri non parla dopo Lazio-Torino, il vice Ianni spiega: "Giramenti di testa, non si è sentito bene"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views