Chivu dà un suggerimento a Lautaro Martinez dopo il gol alla Lazio: gli spiega come segnare

L'Inter vince e brilla a San Siro, si prende il primo posto in classifica assieme alla Roma e arriva alla sosta nelle migliori condizioni possibili. Il grande trascinatore è Lautaro Martinez che ha segnato un bellissimo gol direttamente nel sette dopo appena 3 minuti dall'inizio della partita, un lampo che ha indirizzato ogni cosa stordendo subito la Lazio. L'argentino ritrova il sorriso in campionato e Cristian Chivu è il suo primo tifoso: ai microfoni di DAZN l'allenatore ha mostrato tutta la sua soddisfazione, dando qualche prezioso consiglio al suo attaccante.

Chivu festeggia il gol di Lautaro

È un rapporto bello quello che si è creato fra il tecnico e il Toro che non si perde mai d'animo neanche nei periodi di magra. Chivu ripone in lui massima fiducia anche quando le cose non vanno esattamente come aveva pianificato, lo incita e soprattutto gli infonde serenità. È fondamentale in questa situazione dove il fattore mentale gioca un ruolo importantissimo per rimettersi subito in marcia. Il gol contro la Lazio, proprio prima della sosta per le nazionali, è stato pesantissimo non solo per l'Inter ma per lo stesso attaccante che può tornare in Argentina con leggerezza.

L'allenatore vuole dare un consiglio a Lautaro Martinez che è tornato a sorridere: "È la conseguenza del lavoro duro che sta facendo. I gol arrivano sempre quando sei sereno, quando sei consapevole che sei un leader e un trascinatore. Deve avere sempre serenità, deve sorridere un po' di più, deve essere consapevole di quanto cuore mette a disposizione di questa squadra". Chivu lo incorona e ribadisce che non può più fare a meno di lui: "È un trascinatore, un esempio per questo gruppo. Mi fa piacere allenarlo".