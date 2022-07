Chiede alla fidanzata di sposarlo davanti a Mourinho: l’amore trionfa nel ritiro della Roma Chiede alla sua ragazza di sposarlo davanti a Mourinho nel ritiro della Roma ad Albufeira: il piano del tifoso portoghese è perfettamente riuscito.

A cura di Vito Lamorte

La Roma sta proseguendo la sua preparazione in vista dell'inizio della stagione 2022-2023 nel ritiro di Albufeira, in Portogallo. I giallorossi nel weekend giocheranno contro il Nizza per l'ennesimo test che José Mourinho ha organizzato per valutare la condizione dei suoi ragazzi nella sua sua tabella di avvicinamento all'esordio in Serie A contro la Salernitana.

Oggi, però, non è stato un giorno come gli altri. C'è stato un momento diverso dopo la seduta di allenamento nel ritiro della Roma in Portogallo. Mourinho ha incontrato una coppia di tifosi lusitani e dopo aver scattato una foto il ragazzo lo ha invitato ad intrattenersi con loro: lo Special One ha chiesto il motivo e poco dopo ha assistito in prima persona alla proposta di matrimonio.

Questo tifoso portoghese della Roma ha portato la sua fidanzata a vedere l’allenamento della propria squadra del cuore e, a quanto pare, aveva già in testa un programma preciso: dopo aver fatto scattato la foto con l'allenatore giallorosso ha chiesto la mano alla propria compagna proprio davanti allo staff giallorosso che ha assistito e ha salutato con grande gioia un momento bello e poco consueto per un ritiro di un club di calcio.