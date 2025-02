video suggerito

Chiamano in diretta il papà di Bondo: “Tuo figlio va al Milan, ti cambia la vita! Hai fatto il cash” Bondo al Milan nelle ultime ore di mercato, ed ecco la telefonata in diretta al papà per vedere la sua reazione. Situazione curiosa sulle frequenze di Sportitalia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le trattative dell'ultima giornata di mercato c'è anche quella tra il Milan e Monza per Warren Pierre Bondo. Il giovane centrocampista classe 2003 è stato il prescelto dei rossoneri per sostituire Bennacer trasferitosi al Marsiglia. L'occasione della vita per questo ragazzo pronto per il primo grande salto della sua carriera. E c'è chi ha pensato di dare la lieta notizia al papà del calciatore, chiamandolo in diretta TV per vedere la sua reazione.

La telefonata al papà di Bondo per dire che il figlio va al Milan

Infatti durante la trasmissione di Sportitalia, ecco che il direttore Michele Criscitiello si è fatto passare lo smartphone con tanto di video-telefonata al padre del calciatore. Nonostante la grande confusione, anche per i momenti concitati delle ultime ore di mercato, ecco che i presenti hanno provato a comunicare al signor Bondo le ultime novità di mercato sul futuro del figlio pronto al trasferimento al Milan. Un modo per cercare di scoprire e raccontare live, l'emozione di Bondo senior per il prestigioso passaggio del figlio in uno dei club più blasonati del mondo.

"Tuo figlio sta andando al Milan per 15 milioni!" ha ripetuto più riprese Criscitiello, a caccia di conferme delle cifre dell'operazione. E poi ancora: "Ti cambia la vita, hai fatto il cash". Nessuna risposta da parte del signor Bondo, che non è riuscito a far sentire la sua voce in quella situazione molto concitata. Il video della scena è diventato ovviamente virale dei social per quella che è una delle situazioni più curiose di questo mercato.

Bondo al Milan, le cifre dell'operazione di mercato

Possiamo solo immaginare la soddisfazione di Bondo e della sua famiglia, che dopo tanta gavetta è pronto all’approdo in una big. Accordo totale con il Monza per un prestito con riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il preludio alla fumata bianca prevista dopo l’accordo sull’ingaggio del giocatore: gli ultimi dettagli proprio sul gong di mercato, sanciranno la buona riuscita dell’affare che potrebbe stravolgere la carriera di questo promettente centrocampista.