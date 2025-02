video suggerito

Le ultime trattative di calciomercato in Serie A prima della chiusura: Joao Felix al Milan e Okafor al Napoli Tutte le operazioni di mercato delle squadre di Serie A chiuse nell'ultimo giorno di trattative. Da Joao Felix al Milan fino a Okafor al Napoli, da Biraghi al Torino a Kelly alla Juventus.

A cura di Marco Beltrami

L'ultima giornata del calciomercato invernale in chiusura a mezzanotte permette alle squadre di Serie A di chiudere numerosi colpi. Quello più importante è stato messo a segno dal Milan che ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per Joao Felix. Il Napoli ha puntellato il suo reparto offensivo prelevando dai rossoneri Okafor, che allungherà la rosa a disposizione di Conte. In uscita dal Milan anche Bennacer, destinazione Marsiglia. Niente da fare invece per Saint-Maximin e Comuzzo, con l'assalto rimandato alla prossima sessione di mercato estiva, ma attenzione alla Juventus.

A proposito di Juve, è arrivato l'ultimo difensore che permette di colmare le lacune lasciate dagli infortuni. Thiago Motta potrà contare su Kelly, dopo Veiga. Per quanto riguarda le altre società, la Fiorentina si è rinforzata con Zaniolo, cedendo Biraghi al Torino mentre l'Atalanta ha chiuso per Posch. La Roma ha rinforzato la sua difesa con Victor Nelsson.

Joao Felix al Milan, le cifre dell'accordo

Dunque il Milan proprio sul gong del mercato ha trovato l'accordo con il Chelsea per Joao Felix. L'operazione è andata in porto con la formula del prestito oneroso da circa 4 milioni di euro. Una cifra garantita dall'uscita di Okafor. A quanto pare non dovrebbero esserci opzioni per il riscatto.

Juve-Kelly, tutto fatto con il Newcastle

Kelly alla Juventus è cosa fatta dopo le visite mediche e il superamento degli ultimi dettagli con il Newcastle. Operazione con la formula del prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro (più 4-5 di bonus), concretizzabile al raggiungimento di obiettivi tutt'altro che complicati.

Napoli, Okafor in prestito dal Milan

Il Napoli dopo l'addio a Kvara ha dunque trovato in Okafor il sostituto giusto. Il nazionale svizzero arriva in azzurro dal Milan con la formula del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto su cifre superiori ai 25 milioni di euro.

Le operazioni di mercato dell'ultima giornata di trattative, tutti i colpi chiusi

L'elenco di tutte le operazioni di calciomercato dell'ultima giornata per le trattative. Ecco i colpi per tutte le squadre

Stefan Posch dal Bologna all' Atalanta

dal Bologna all' Davide Calabria dal Milan al Bologna



dal Milan al Florinel Coman dall'Al Gharafa al Cagliari



dall'Al Gharafa al Anastasios Douvika dal Celta al Como

dal Celta al Ivan Smolcic dal Rijeka al Como



dal Rijeka al Christian Kouame dalla Fiorentina all' Empoli



dalla Fiorentina all' Cher Ndour dal PSG alla Fiorentina

dal PSG alla Fiorentina Nicolò Zaniolo dall'Atalanta alla Fiorentina



dall'Atalanta alla Lloyd Kelly dal Newcastle alla Juventus



dal Newcastle alla Reda Belahyane dal Verona alla Lazio



dal Verona alla Oliver Provstgaard Nielsen dal Vejle Boldklub alla Lazio

dal Vejle Boldklub alla Ismaël Bennacer dal Milan al Marsiglia

dal Milan al Joao Felix dal Chelsea al Milan



dal Chelsea al Noah Okafor dal Milan al Napoli



dal Milan al Christian Ordonez dal Velez al Parma



dal Velez al Mateo Pellegrino dal Velez al Parma



dal Velez al Victor Nelsson dal Galatasaray alla Roma



dal Galatasaray alla Amine Salama dal Reims al Torino



dal Reims al Cristiano Biraghi dalla Fiorentina al Torino



dalla Fiorentina al Daniel Fila dallo Slavia Praga al Venezia



dallo Slavia Praga al Andrei Radu dall'Inter al Venezia



dall'Inter al Antoine Bernede dal Losanna al Verona



dal Losanna al Tobias Slotsager dall'Odense al Verona



dall'Odense al Nicolas Valentini dalla Fiorentina al Verona