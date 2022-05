Chi gioca la Supercoppa Europea 2022 dopo la prima edizione della Conference League Roma e Feyenoord si affronteranno nella prima finale della Conference League: chi giocherà la Supercoppa Europea 2022 dopo la prima edizione della nuovo torneo UEFA.

A cura di Vito Lamorte

La prima edizione della Conference League volge al termine. Il nuovo torneo UEFA è iniziato a luglio con i preliminari e, così come le altre due competizioni europee esistenti, ha visto partire la fase a gironi a settembre con 32 squadre divise in 8 gruppi da 4 a cui è seguita la seconda parte a eliminazione diretta. Prima del giro di boa ci sono stati gli spareggi tra le seconde classificate della Conference e le terze dell'Europa League, ma da lì in poi la competizione è filata liscia fino alla finale che si disputerà all'Arena Kombëtare di Tirana.

Nell'ultimo atto di questa nuova coppa si affronteranno la Roma e il Feyenoord, che hanno vinto i loro gruppi e poi hanno avuto un ruolino di marcia eccellente fino alla gara che deciderà chi alzerà per la prima volta questo nuovo trofeo: la coppa misura 57,5 cm, pesa 11kg ed è composto da 32 spine esagonali che si incurvano dalla base del trofeo e rappresentano le squadra della fase a gironi della competizione.

In occasione della finale di questa nuova competizione si è accesa una grande curiosità da parte degli appassionati di tutta Europa su chi andrà a giocare la Supercoppa Europea con la vincente della Champions League, visto che fino al 1999 era la vincitrice della Coppa delle Coppe a sfidare il club più forte del Vecchio Continente. Sarà così anche adesso, per una sorta di ritorno al passato per la UEFA o le cose resteranno inalterate? La risposta è no, non ci saranno cambiamenti rispetto al recente passato.

L'ultima squadra a giocare la Supercoppa dopo aver vinto la Coppa delle Coppe è stata la Lazio, da quel momento in poi il testimone è passato alle vincitrici della Coppa UEFA/Europa League. Il caso ha voluto che a disputare la finale del terzo torneo continentale fosse un'altra squadra della capitale d'Italia, la Roma, ma i giallorossi non avranno la possibilità di sfidare la vincente tra Liverpool e Real Madrid.

A giocare la finale della Supercoppa saranno sempre le squadre che alzeranno al cielo la Champions e l'Europa League nella stagione precedente mentre la vittoria del nuovo torneo europeo garantirà la qualificazione all'edizione seguente della seconda competizione continentale, ovvero l'Europa League. Non ci saranno nuove opportunità per Roma e Feyenoord dopo l'ultimo atto di Tirana ma resterà, sicuramente, il prestigio di aver vinto e messo in bacheca una coppa di rilevanza continentale.