Chi era Flavio Rosci, il tifoso morto prima di Como-Lazio a cui Baroni ha dedicato la vittoria Dopo il netto 5-1 sul Como, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha dedicato la vittoria a Flavio Rosci: un un super tifoso della Lazio morto a 25 anni poche ore prima del match diventato insieme al gemello Francesco un vero e proprio simbolo del club biancoceleste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Con la rotonda vittoria sul campo del Como la Lazio si è portata al terzo posto della Serie A 2024-2025 continuando a far sognare i propri tifosi con un rendimento al di sopra delle aspettative. Ed è proprio ad un grandissimo tifoso biancoceleste, morto poche ore prima del match contro i lariani, che l‘allenatore Marco Baroni ha voluto dedicare il successo ottenuto dalla sua squadra: "Voglio fare le condoglianze alla famiglia per un nostro tifoso, Flavio Rosci, stava sempre con noi. Volevo dedicare questa vittoria a lui" ha infatti detto il tecnico dei capitolini prima di chiudere l'intervista post-partita ai microfoni di Sky.

Un modo per ricordare il 25enne che, insieme al fratello gemello Francesco, entrambi affetti dalla malattia di Batten (una rarissima e gravissima malattia congenita neurodegenerativa), era diventato un vero e proprio simbolo dei tifosi della Lazio partecipando a tutti gli eventi organizzati dal club e seguendo sempre la squadra del cuore senza mancare mai ad un ritiro precampionato o ad una singola partita. Una passione viscerale che ha travalicato anche i confini del tifo tanto che nel giorno della sua scomparsa anche la tifoseria della Roma ha voluto rendergli omaggio con un eloquente striscione "Buon viaggio Flavio!" esposto dalla Curva Sud giallorossa durante la partita di campionato contro il Torino.

Marco Baroni, la sua Lazio ma anche i tifosi romanisti dunque si sono stretti intorno a papà Marco, mamma Paola e al fratello Francesco in questo per loro dolorosissimo giorno in cui hanno perso l'amatissimo Flavio. Tutti potranno dare l'ultimo saluto al 25enne tifosissimo della Lazio nel funerale che sarà celebrato all'indomani della vittoria della sua squadra a lui dedicata alle ore 11 presso la Basilica di SS. Pietro e Paolo del quartiere Eur di Roma.