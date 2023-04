Chi è Tajon Buchanan, il velocista canadese e amico di Alphonso Davies che ha stregato l’Inter La sua carriera è cominciata in salita, ma dal suo arrivo al Brugge Tajon Buchanan non si è più fermato: ora per l’Inter può essere l’erede di Dumfries.

A cura di Ada Cotugno

La nuova freccia dell'Inter potrebbe provenire dal Canada: gli occhi della dirigenza nerazzurra sono puntati tutti su Tajon Buchanan, l'ennesimo gioiellino del Brugge pronto a conquistare tutta l'Europa. A 24 anni si è confermato come uno dei talenti più interessanti da scoprire, ma la sua storia parte da lontano e le sue ambizioni sono sconfinate.

La sua parabola ha avuto inizio a Brampton, in una prestigiosa Academy che negli anni ha contribuito a lanciare diversi giocatori canadesi: il talento c'era, ma questo non gli ha permesso di vivere una strada tutta in discesa. Dopo aver perso il padre all'età di 7 anni ha deciso di lasciare casa da adolescente per inseguire il suo sogno, lontano dal Canada.

Il primo trampolino di lancio sono stati proprio Stati Uniti, con l'esperienza di due anni alla Syracuse University che gli ha consentito di diplomarsi in anticipo per cominciare subito la carriera da professionista, anche se all'inizio in pochi pensavano che fosse davvero tagliato per il calcio ad alti livelli.

Al Sigma FC giocava contro avversari molto più grandi di lui, una situazione che lo ha aiutato a crescere dal punto di vista fisico e caratteriale, sviluppando quel "killer instinct" che tanti suoi compagni lodano. Ma è al New England che il suo talento è esploso, grazie allo staff del suo allenatore che è riuscito a rompere la sua corazza per tirare fuori tutto l'immenso potenziale ancora nascosto.

In Europa è approdato con l'aura di un futuro fenomeno: il Brugge lo ha pagato circa 9 milioni di euro, un trasferimento record per un giocatore così giovane dato che a quella cifra la MLS lascia partire solo i suoi talenti già affermati.

Velocità, dribbling, propensione all'attacco e molto altro: al Brugge il canadese ha compiuto un alto passo in avanti e il club belga gli ha permesso anche di vivere il sogno del Mondiale, il primo con la maglia del Canada. In Qatar Buchanan è stato assoluto protagonista delle tre partite del girone, servendo un assist contro la Croazia. Eppure non ha vissuto tutta la classica trafila delle giovanili con la sua nazionale che lo ha convocato per la prima volta nel 2020.

L'esterno è una vera scheggia (in Champions League ha raggiunto un picco di velocità di 35.71 km/h, come Theo Hernandez), ma riesce a rendere molto bene anche in fase difensiva. tutte caratteristiche che fanno gola all'Inter: i nerazzurri vorrebbero inaugurare la nuova linea verde puntando proprio su Buchanan come sostituto di Dumfries che potrebbe essere tra i sacrificati per il prossimo mercato.

Marotta e Ausilio hanno già messo il canadese nel mirino e sperano di anticipare la concorrenza dei grandi club europei che hanno già cominciato a seguirlo con grande interesse. Nel panorama europeo è tra i migliori esterni emergenti, con il pregio di avere già una discreta dose di esperienza internazionale. Un grande gioiello da non farsi scappare e che potrebbe scatenare una vera e propria asta, per la gioia del suo fraterno amico Alphonso Davies che dal Bayern Monaco ha sempre fatto il tifo per lui.

La loro amicizia ha scritto una pagina importante anche della storia del Canada: al secondo 66 della partita contro la Croazia, Buchanan ha alzato la testa per trovare proprio il suo connazionale e servirgli un assist al bacio, permettendogli di segnare il primo gol della nazionale canadese maschile in una Coppa del Mondo.

Adesso tocca al giovanissimo esterno farsi largo nel calcio europeo e far crescere il suo grande talento. La prossima tappa della sua carriera potrebbe essere l'Italia, una prospettiva intrigante per un giovane pronto a lasciare il segno.