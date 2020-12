Come fai a rafforzare a gennaio una squadra che è perfettamente rodata? Il Milan che nelle scorse settimane sembra intenzionato ad accelerare i tempi per reperire una punta, così da colmare il vuoto lasciato da Ibrahimovic, potrebbe pensarci sopra e cambiare idea. Le prestazioni di Rebic e Leao (quest'ultimo protagonista anche del nuovo gol più veloce in Serie A) hanno alimentato la convinzione che forse non è in attacco il settore dove intervenire. Magari non adesso, rimandando a giugno (quando in paniere arriveranno anche gli incassi della Champions) il colpo da novanta da piazzare in cima al reparto offensivo.

Quali sono i nomi cerchiati in rosso sull'agenda? Anzitutto, Jovic: l'attaccante che a Madrid non trova spazio e che i rossoneri vorrebbero prendere con la formula del diritto di riscatto. In Italia c'è l'alternativa Scamacca (valutazione tra i 20/25 milioni) mentre appare più difficile arrivare a Milik del Napoli (che a giugno si libera a costo zero, perché in scadenza di contratto) per il quale il club azzurro chiede 18 milioni di euro.

Eppur si muove… Qualcosa bolle nella pentola del ‘diavolo': le attenzioni si spostano all'estero, in particolare nel Nord-Est della Francia. Lì, nello Strasburgo, c'è un profilo che piace molto: è Mohamed Simakan. Vent'anni, alto 187 cm, difensore centrale (calcia di destro), di origini guineane ma dotato anche di passaporto transalpino, sembra avere le caratteristiche perfette per essere integrato nella rosa in un ruolo che – tra contagi da Covid-19 e infortuni – pure ha risentito delle assenze e delle alternative. Serve una pedina da affiancare a Kjaer e Romagnoli oltre ai giovani Gabbia e Kalulu per essere competitivi su tre fronti senza soffrire.

Simakan è cresciuto nel Marsiglia e s'è trasferito nel 2017 allo Strasburgo. All'occorrenza può essere schierato anche nel ruolo di terzino destro. Quanto costa? La valutazione di mercato è di 15 milioni (la stessa offerta fatta dal Milan), il club francese ne chiede 20. I contatti sono stati allacciati da tempo e un pezzo di strada è stato già fatto: ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto quinquennale con stipendio da 2 milioni circa a stagione. Attenzione anche a un possibile colpo a sorpresa a centrocampo: Boubakary Soumaré, talento del Lille ritenuto alternativo a Kessié. Quanto costa? Circa 25 milioni, cifra al momento off-limits. Ma a giugno coi soldi della Champions in tasca tutto può cambiare.