L'Ascoli ha battuto 2-0 la SPAL in un match importantissimo in chiave classifica alla prima di Andrea Sottil sulla panchina dei marchigiani. I gol portano la firma di un giocatore di cui sicuramente sentiremo parlare già a partire dal prossimo mercato: Abdelhamid Sabiri. Il 24enne trequartista marocchino del club bianconero è diventato un vero e proprio idolo per i tifosi dell'Ascoli. ‘Il mago delle punizioni' nel campionato di Serie B, ha fin da subito incuriosito tutti per quella sua particolare capacità di calciare le punizioni alla Juninho Pernambucano, imitato anche da Andrea Pirlo subito dopo.

Sua la doppietta contro la squadra di Ferrara che ha deciso il match del ‘Del Duca' e ha messo ko una delle candidate alla promozione in massima serie. Sabiri era finito nel mirino della Lazio che avrebbe messo a segno l'ennesimo colpo alla Tare andando a scovare un autentico sconosciuto che in realtà ha sempre destato grande interesse nel calcio europeo. Oggi in B, Sabiri vanta già esperienze con l’Huddersfield in Premier League e poi quella tra le fila del Paderborn in Bundesliga.

Chi è Abdelhamid Sabiri

Nell'ultima finestra di mercato era praticamente un giocatore della Lazio. Tare l'aveva convinto ad accettare la maglia biancoceleste, ma poi il suo desiderio di trovare più spazio, l'ha portato ad accettare l'Ascoli in Serie B. Avrebbe sicuramente giocato come rincalzo con Simone Inzaghi che forse, ad oggi con tutti i forfait per infortunio o Covid, si starà pentendo di non averlo avuto in rosa. E pazienza allora dato che di questo giocatore ne sta giovando l'Ascoli e tutti gli appassionati del campionato di Serie B. Nella giornata di ieri, una sua punizione ha oscurato il Boxing Day che si stava finendo di giocare in Inghilterra e ha proiettato tutte le attenzioni sul giocatore marocchino che è riuscito a trafiggere il portiere della SPAL consentendo poi al'Ascoli, con la sua doppietta, di strappare 3 punti pesantissimi. Aveva già segnato su punizione contro Virtus Entella e Vicenza arrivando a un totale di reti stagionali pari a 5. Nato in Marocco nel 1996, Sabiri si trasferisce con la famiglia a Francoforte all’età di tre anni prendendo la nazionalità tedesca.

Cresciuto calcisticamente nel Darmstadt, prima del passaggio allo Sportfreunde Siegen, nella stagione 2016/2017, Sabiri passa al Norimberga. Qui segnerà 12 gol e 6 assist con la seconda squadra prima di totalizzare 5 gol in 9 partite con la prima squadra in Zweite (la Serie B tedesca). Da questo momento in poi arriva la chiamata della Premier League con l’Huddersfield che lo acquista e lo porta con sé in Inghilterra. Avventura poco positiva con pochissime presenze e la retrocessione del club. La nota positiva è sicuramente l'esordio nel giro dell’U21 tedesca di Stefan Kuntz. Negli ultimi giorni del mercato 2019 torna in Germania con il Paderborn, neopromosso in Bundesliga e si distingue nel ruolo di trequartista o centrale di centrocampo segnando anche un gol, contro l'Eintracht Francoforte, considerato tra i più belli della stagione in Bundesliga. Oggi la grande chance con l'Ascoli per rilanciarsi ulteriormente in Italia e sperare poi di giocarsi un posto da titolare in Serie A, il prossimo anno, magari in un altro club.