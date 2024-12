video suggerito

Chi è Riccardo Nava, la prima scelta assoluta nel primo draft della Kings League in Italia Riccardo Nava è stato il primo giocatore scelto per l’edizione italiana della Kings League: i Punchers Fc hanno puntato sul difensore che ha un passato nelle giovanili dell’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Kings League Italia sta prendendo forma e i draft sono l'ultimo step prima di vedere le squadre in campo. A Torino i 12 presidenti si sono riuniti per l'evento in cui vengono scelti i giocatori da aggregare a ogni club: 10 profili in tutto, da pescare fra i tanti giocatori che hanno superato i provini tenuti in precedenza a Milano. Riccardo Nava è stato il primo calciatore scelto in assoluto per l'edizione italiana del torneo di calcio a 7 ideato da Piqué che era presente in prima fila ad assistere all'evento.

Fra tutti il primo a essere pescato nel draft è stato il difensore, convocato dalla squadra Punchers Fc che ha voluto dare il via alla sua rosa puntando su un profilo per la difesa che nel suo passato ha dei trascorsi importanti nelle giovanili dell'Inter dove è arrivato per la prima volta quattro anni fa.

Chi è Riccardo Nava, la prima scelta della Kings League Italia

Non è il giocatore con l'overall più alto in assoluto, ma i suoi presidenti non ci hanno pensato un secondo prima di puntare su di lui. I Pirlas V (Pierino e Gnabri, due Youtubers bolognesi) non hanno avuto nessuna esitazione nella scelta di Nava come primo giocatore della loro squadra: avevano il diritto di pescare per primi dall'immenso bacino di profili presenti nel teatro, ma hanno scelto di costruire il loro club partendo dal difensore.

Leggi anche Il draft della Kings League Italia oggi: come funziona il sorteggio dei giocatori e dove vederlo

Classe 2004, nel gruppo dei più giovani ad aver superato i tryout, Riccardo Nava è un centrale di difesa che dallo scorso primo luglio è diventato un nuovo innesto del Chiasso che gioca in terza lega del Canton Ticino in Svizzera. Il suo passato però è stato tutto in Italia perché è cresciuto nel settore giovanile del Renate prima di approdare nelle Giovanili dell'Inter: in nerazzurro ha vissuto tutta la trafila fino all'U18 ma poi non ha trovato più tanto spazio ed è stato ceduto in prestito ai parietà del Como prima di tornare all'Inter e lasciare definitivamente la società nel 2022, dopo soli due anni.

Da lì è partito il giro di avventure che lo ha portato in Svizzera. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vedeggio con il quale ha vinto la Supercoppa Ticinese prima di andare al Chiasso dove gioca soltanto da pochi mesi. E adesso per Nava si sono aperte le porte della Kings League Italia dove è tra i giocatori più attesi: da prima scelta del draft su di lui ricadono tante aspettative, soprattutto quelle dei presidenti e dei tifosi dei Punchers Fc.