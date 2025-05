Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

video suggerito

La Juventus tecnicamente un allenatore ce l'ha. Perché qualificandosi per la prossima Champions League il contratto di Igor Tudor si è prolungato anche per la prossima stagione. Ma l'allenatore croato dopo il Mondiale per Club chiuderà la sua breve esperienza in bianconero. I nuovi dirigenti juventini stanno sondando il terreno e stanno cercando un nuovo allenatore, tra i tanti candidati è spuntato adesso il nome di Marco Silva, allenatore portoghese del Fulham.

Tudor saluterà la Juve dopo il Mondiale per Club

Il club bianconero un anno fa dopo aver chiuso in modo focoso l'Allegri bis aveva deciso di puntare su Thiago Motta, tecnico emergente, reduce da una splendida qualificazione alla Champions con il Bologna. Ma l'allenatore italo-brasiliano è stato esonerato lo scorso marzo. Tudor è tornato ‘a casa'. Il quarto posto, l'obiettivo quando è sbarcato a Torino, lo ha raggiunto. Ma il suo futuro sembra segnato.

Conte resta al Napoli, Gasperini sarà della Roma

L'ex difensore guiderà la squadra al Mondiale per Club, poi chissà chi prenderà il suo posto. Conte era il prescelto, ma ha deciso di rimanere al Napoli, mentre Gasperini ha deciso di dire sì alla Roma, che ha trovato così l'allenatore, come il Milan che ha ingaggiato Allegri.

I candidati alla panchina della Juventus

La Juve vaglia diversi profili. Di nomi ne sono stati fatti tantissimi, compresi quelli di Roberto Mancini, Raffaele Palladino e Stefano Pioli, ma mentre i tifosi sognano Klopp o Zidane, spuntano, e spunteranno, nomi a sorpresa come quello di Marco Silva, l'allenatore portoghese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe stato proposto al nuovo dirigente juventino Comolli dal potente agente Jorge Mendes.

La carriera di Marco Silva

Marco Silva è nato nel 1977, compirà 48 anni nel mese di luglio, è un giovane allenatore, ma già molto esperto. Difensore di medio livello, portoghese, nel 2011 ha lasciato il calcio giocato e presto è passato dall'altra parte. Ha iniziato la sua carriera con l'Estoril Praia che ha portato nel massimo campionato portoghese, lo ha guidato anche nei due anni successivi ottenendo due piazzamenti clamorosi: quinto e quarto. Da lì la scalata. Terzo posto con lo Sporting Lisbona, prima del campionato greco vinto con l'Olympiacos.

Da quattro anni è l'allenatore del Fulham

Dal 2017 è fisso in Premier League: Hull City e Watford, prima dell'Everton, un anno e mezzo da Toffees prima di essere sostituito da Ancelotti. Nel 2021 lo ingaggia il Fulham, che guida in quattro annate. La prima è quella del ritorno in Premier League, poi tre salvezze senza rischi (10°, 13°, 11°). Non è certamente l'allenatore più noto al mondo, ma è un serissimo professionista, è un allenatore bravo e fa giocare molto bene le sue squadre. Chissà se il suo futuro sarà in Serie A, e con la Juventus.