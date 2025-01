Chi è Luis Hasa, nuovo acquisto del Napoli: perché Manna ha voluto l’ex Juve in azzurro

video suggerito

Luis Hasa, 21 anni, centrocampista centrale che può ricoprire anche il ruolo di trequartista oppure di ala sinistra, è il calciatore che il Napoli ingaggia dal Lecce per la somma di circa 500 mila euro. Chi è il talento che Antonio Conte si prepara ad accogliere? È un pupillo del direttore sportivo, Giovanni Manna, fautore della NextGen ai tempi della Juventus: ne ha seguito tutto il percorso nel vivaio bianconero, dietro l'operazione c'è la sua mano per aggiungere in rosa un elemento che ha nella duttilità una delle sue caratteristiche.

Hasa è nato a Sora (Frosinone) da genitori albanesi ed è considerato uno dei giovani più promettenti, abbastanza da ritagliarsi uno spazio importante nel giro delle giovanili della Nazionale italiana. In calce alla vittoria degli Azzurrini contro il Portogallo nella finale dell'Europeo Under 19 (2023) c'è anche la sua firma: fu proprio lui a disegnare l'assist perfetto che innescò il gol di Kayode dopo essersi liberato di un avversario con un dribbling secco. Nel complesso, compreso le convocazioni con l'Under 21 sono 26 le presenze con la maglia della selezione tricolore (6 reti).

A Torino è riuscito a togliersi la soddisfazione di debuttare in prima squadra nell'agosto 2023: in occasione di un'amichevole precampionato giocata contro l'Atalanta prese il posto di Locatelli. È stata l'unica apparizione con i big che gli ha permesso di sfiorare la Serie A perché sarà nella Juve Under 23 (in Serie C) che si metterà in evidenza (32 presenze, 2 gol, 2 assist).

Nell'estate scorsa il Lecce pagò 1 milione di euro per avere Hasa in giallorosso (i bianconeri vantano il 30% sulla futura rivendita e adesso ne incasseranno circa 150 mila) ma in Salento ha avuto molta fortuna: a causa di un problema fisico non è mai riuscito a debuttare in Serie A, accumulando solo 10 minuti contro il Sassuolo in Coppa Italia. Toccherà a Conte valutarne capacità e condizione attuali così da decidere se tenerlo in orsa oppure girarlo in prestito perché possa giocare.

L'acquisto di Hasa è tra le ultime news in tempo reale sul calciomercato: gli aggiornamenti sulle trattative degli azzurri che con l'ex salentino chiudono anche il secondo colpo dopo l'arrivo del portiere Simone Scuffet in prestito al posto di Elia Caprile (girato temporaneamente al Cagliari con diritto di riscatto).