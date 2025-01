Calciomercato, ultime news di oggi: Scuffet al Napoli è fatta, visite e firma. Il Milan sogna Rashford o Olmo, mentre la Juve punta Zirkzee

Le ultime notizie di calciomercato oggi 7 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove tra i pali, Simone Scuffet è pronto ad unirsi a Conte in questa sessione invernale. Il portiere del Cagliari arriverà in prestito secco, con Elia Caprile che invece farà il percorso inverso e si accomoderà in Sardegna. Anche Skriniar potrebbe arrivare sotto il Vesuvio: ritroverebbe Conte ma il problema è l'ingaggio enorme che percepisce al PSG, che non fa sconti. In chiave uscita, Spinazzola interessa alla Fiorentina

Milan, il calciomercato – C'è anche interesse per Rashford, classico colpo da sogno d'inverno che al Manchester United non sta vivendo un grandissimo momento e la sua partenza è una concreta possibilità, in prestito. Una trattativa almeno sulla carta per il momento così come quella di Olmo, dal Barcellona, liberando il club azulgrana dalle grane in Spagna. Sul fronte uscite, Tomori interessa in Premier, ma è tutto ancora presto: come ha detto Ibrahimovic, deciderà tutto Conceiçao.

Le mosse dell'Inter nel calciomercato invernale – Per l'Inter campione d'Italia di Inzaghi l'inverno resterà una parentesi in cui mettere a segno i colpi dell'estate. Un mercato, dunque d'anticipo che oramai sta caratterizzando il club nerazzurro. Il nome caldo? Il talento del Como, con cartellino del Real Madrid, Nico Paz

Juventus, calciomercato: le trattative – Due nomi al momento per la Juventus che circolano sempre più, uno in difesa e uno in attacco. Nel primo caso si tratta di Danso: il centrale austriaco non aveva superato le visite mediche con la Roma ma adesso gioca regolarmente in Francia e Giuntoli sta studiando l'eventuale formula. Il secondo da tenere sotto d'occhio è l'ex Bologna Zirkzee in attacco, in prestito dallo United.

05:30 Calciomercato Napoli: fatta per Scuffet tra i pali, si studia per Skriniar A Napoli si è già deciso il cambio in porta alle spalle di Meret che resterà il titolare della squadra di Conte: Caprile va in Sardegna, Scuffet lascia Cagliari per vestire l'azzurro. Uno scambio praticamente fatto, in attesa di ratificare le visite mediche e la firma. In difesa, si studia qualche rinforzo e non è un mistero che piace Skriniar ma c'è il solito problema dei soldi: il difensore ritroverebbe Conte con cui ha vinto uno scudetto all'Inter ma i 6 milioni più bonus al PSG sono un ostacolo enorme. O i francesi contribuiscono per il prestito o non se ne farà nulla. In uscita, vere le voci su Spinazzola che piace moltissimo alla Fiorentina A cura di Alessio Pediglieri 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 7 gennaio Iniziato da pochissimo il mercato invernale le trattative sono al momento quasi tutte sulla carta anche se qualche certezza inizia ad esserci. Ad esempio in casa Napoli dove è fatta per l'arrivo di Scuffet che lascia Cagliari per accasarsi da Conte, con Caprile che fa il viaggio inverso. L'oramai ex portiere dei sardi ha già raggiunto la città e dopo le visite mediche di rito, si metterà a disposizione subito di Conte, con Meret che resterà il titolare per l'intera stagione. Il Milan sogna Rashford, la Juventus pensa a Zirkzee: due nomi caldissimi su cui i club stanno valutando le mosse da fare anche se difficilmente dal Manchester United arriveranno sconti e agevolazioni. Il Como sta perfezionando due acquisti con Butez in porta e Assian Diao oramai già alle firme, mentre si prepara l'addio a Belotti, verso Venezia. Intanto il Torino si muove per prendere un attaccante e ha contattato il Benfica per riportare in Serie A Arthur Cabral che ha un passato con la maglia della Fiorentina. A cura di Alessio Pediglieri