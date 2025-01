video suggerito

Il Manchester City vuole Rovella per sostituire Rodri: la maxi-offerta proposta alla Lazio Il mercato della Lazio potrebbe essere sconvolto dall’offerta irrinunciabile di una big della Premier League: Rovella scelto da Guardiola come vice-Rodri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La proposta è di quelle importanti, arrivate quasi a sorpresa per sconvolgere il mercato di gennaio: una big della Premier League ha bussato alla porta della Lazio per Nicolò Rovella e ha messo sul piatto una proposta indecente per strappare il giocatore ai biancocelesti già nella sessione invernale. Il nome del club resta riservato ma secondo diverse fonti si tratterebbe del Manchester City che ha visto nel giocatore il profilo perfetto per rimpiazzare Rodri nella seconda metà della stagione, in attesa che rientri dal suo lungo infortunio.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Guardiola sarebbe un estimatore del giocatore che già in passato era finito nel mirino dei suoi scout. Per strapparlo alla Lazio gli inglesi sarebbero disposti a mettere in gioco un grande investimento, la più classica delle offerte monstre difficili da rifiutare soprattutto nel corso del mercato di gennaio.

Rovella è l'obiettivo di mercato del Manchester City

L'obiettivo primario della squadra di Guardiola è quello di trovare un giocatore a centrocampo che possa momentaneamente prendere il posto di Rodri. Il vuoto lasciato dallo spagnolo ha squilibrato tutto e il City è caduto nella più grande crisi della sua storia moderna dalla quale sta provando a uscire lentamente. Rovella dunque sarebbe il regista perfetto per gli inglesi che sono disposti a tutto per averlo subito: alla Lazio sono stati offerti 40 milioni di euro per liberarlo a gennaio, una cifra incredibilmente alta che farebbe gola a qualsiasi squadra.

In realtà il nome del Manchester City non è mai fatto chiaramente e l'identità del club interessato è ancora nascosta, ma tutti gli indizi puntano verso Guardiola che già in passato aveva fatto seguire con attenzione il giovane. Rovella non ha ancora dato indizi sul suo futuro e tutta la decisione ricade sulla società: con i soldi offerti Lotito potrebbe coprire i 17 milioni del cartellino del giocatore per riscattarlo dalla Juventus alla fine della stagione e mettersi in tasca una notevole plusvalenza che lo aiuterebbe a tenere i conti in ordine e a ragionare con più tranquillità sul mercato futuro.