Calciomercato del Milan nelle mani di Conceiçao, Ibra è chiaro: "Tutto sotto controllo, decide lui" Ibrahimovic prima della finale di Supercoppa contro l'Inter ha parlato del calciomercato del Milan indicando in Sergio Conceiçao chi deciderà le mosse: "Ora sta pensando alla partita ma sarà lui a decidere. Io posso solo dire una cosa: come sempre, è tutto sotto controllo"

A cura di Alessio Pediglieri

Sergio Conceiçao avrà le chiavi del calciomercato del Milan, consegnate direttamente al neo tecnico portoghese da Zlatan Ibrahimovic in persona. Il "boss" rossonero prima del match di finale contro l'Inter che vale la Supercoppa Italiana 2024 è stato più che chiaro e perentorio nel delineare la "strategy" della società che si muoverà nella parentesi invernale: "Ne parleremo poi, ora è concentrato sulla partita. Ma è tutto sotto controllo: deciderà lui come e cosa fare".

Ibra e Conceiçao, bastone e carota: "Ci divideremo i ruoli"

Il Milan 2.0 è già in pieno svolgimento: con il 2025 inizia una nuova era sia in campo sia fuori. I prodromi sono ottimi: la vittoria contro la Juventus ha dato quel corroborante entusiasmo che può permettere di gettarsi alle spalle una prima parte di stagione che non è piaciuta a nessuno, soprattutto ai tifosi del Milan. Ibrahimovic lo sa e proprio sulla semifinale di Supercoppa si sofferma per evidenziare che qualcosa è già cambiato rispetto alla gestione Fonseca: "Ci divideremo i compiti e i ruoli" scherza, ma non troppo, riferendosi all'arrivo di Conceiçao. "Nell'intervallo della partita con la Juve si è già visto, io farò un passo indietro: lui sarà più il bastone, io quello degli abbracci… e poi si cambia. Se ha bisogno io ci sono".

Calciomercato Milan: "La Supercoppa non cambia la strategy… ci penserà Conceiçao"

Conceiçao avrà sicuramente bisogno, in questi primi mesi perché è chiamato a dare risposte immediate, iniziando proprio da Riad anche se la finale non cambia ciò che Ibra definisce la "strategy" rossonera: "La Supercoppa cambierà poco o nulla, c'è programmazione e qualcosa faremo. In quale zona del campo? Al momento c'è una partita da giocare, siamo concentrati su questo, non ci siamo messi a parlare di altro. Ma parleremo con il mister che ci indicherà che cosa ha capito gli possa servire. Deciderà lui".

Ibra e la Supercoppa col derby in finale contro l'Inter: "Meglio giocarle certe partite"

Una Supercoppa che può essere comunque un ottimo viatico per rialzare la testa e guardare al futuro con maggior fiducia e autostima. Ibrahimovic lo sa, avendone affrontate diverse da giocatore e oggi con le stesse vibrazioni da dirigente: "Mi sto facendo le ossa da dirigente, ma posso dire che l'adrenalina era maggiore quando si scendeva in campo. Preferivo giocare certe partite: è un derby, una gara speciale dove accade sempre di tutto, ma non ci sono scuse perché abbiamo fatto di tutto per esserci".