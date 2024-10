Chi è lo sconosciuto imbucato nella foto iconica di Camarda: “Ho preso il Daspo per un gol annullato” Nella foto di Camarda che esulta per il gol in Milan-Club Brugge di Champions c’è anche uno sconosciuto che si è imbucato. Si tratta di un tifoso del Milan che ha poi raccontato cosa gli è accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Francesco Camarda è stato letteralmente travolto dalla gioia e dall'affetto dei compagni del Milan dopo il gol segnato al Club Brugge. Una gioia durata poco visto che il Var, segnalando un fuorigioco, ha impedito a quello che è stato il più giovane italiano a esordire in Champions, di diventare anche il più giovane marcatore in assoluto. Quei momenti fugaci di gioia però resteranno indimenticabili, e non solo per lui. Così è stato anche per uno sconosciuto che si è letteralmente imbucato, spuntando poi nella foto iconica di Camarda dopo il gol annullato. Di chi si tratta? Di un invasore.

Invasore di campo s'imbuca nella foto dell'esultanza di Camarda in Milan-Club Brugge

Camarda sollevato da Thiaw e Tomori e festeggiato dai compagni, mentre dedica il gol alla sua famiglia. Alle spalle del gruppo però ecco spuntare un ragazzo con una maglia del Milan rossonera, diversa da quella dei giocatori in campo. Questo ragazzo sorridente ed entusiasta è così sbucato in tutte le foto del momento, prima di essere accompagnato fuori dal campo dagli steward. Un invasore di campo dunque che al momento della rete di Camarda ha deciso di abbandonare la sua posizione a ridosso del terreno di gioco e partecipare alla festa per questa marcatura che sembrava destinata a diventare storica per il calcio italiano ed europeo.

La ricostruzione dell'invasione in Milan-Brugge di Champions

La ricostruzione di quanto accaduto è stata mostrata proprio dal protagonista dell’invasione in un video caricato dal suo profilo TikTok. Nelle immagini si può vedere dunque il ragazzo partecipare ai festeggiamenti a ridosso del terreno di gioco, con relativa facilità e senza la minima opposizione. Solo in un secondo momento ecco l’intervento degli addetti ai lavori che lo hanno portato di peso fuori dal campo, impedendogli di tornare al suo posto sugli spalti.

L'invasore di campo racconta quanto accaduto dopo il gol annullato a Camarda

Cosa è successo al tifoso del Milan dopo l'invasione, la minaccia di DASPO

Il ragazzo ha anche spiegato quanto accaduto con la didascalia: "Invadi San Siro per festeggiare il goal del Milan (era fuorigioco) e ho preso il DASPO”. Cos’è il DASPO? Si tratta del Divieto di accedere a manifestazioni sportive. Si tratta di una misura finalizzata a contrastare la violenza negli stadi e episodi del genere, ovvero invasioni di campo”.

Non si è trattato di un DASPO effettivo, ma solo di una richiesta. Questo si può dedurre dai commenti al video postato da questo tifoso che ha spiegato quanto accaduto dopo che è stato accompagnato fuori dal campo a seguito della sua invasione: "Mi hanno accompagnato dalla polizia nello stadio e abbiamo chiacchierato sul perché l’ho fatto e cosa ho fatto esattamente… quindi la loro decisione è stata di darmi un anno, adesso passa al tribunale".

In attesa che arrivi la notifica ad ufficializzare il provvedimento, il ragazzo ha dichiarato di essere pronto a presentare ricorso. La sua difesa? Si baserebbe su un motivo particolare, ovvero la possibilità che il fatto che il gol sia stato annullato possa comportare anche una cancellazione dell’eventuale DASPO.