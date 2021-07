Il Milan sembra aver finalmente trovato il vice- Theo Hernandez. I rossoneri sono vicini all'acquisto del terzino del Monaco Fodé Ballo-Touré: l'accordo con il club del Principato è in dirittura d'arrivo per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Paolo Maldini e Patrick Massara sembrano dunque in procinto di colmare la lacuna nella rosa a disposizione di Stefano Pioli nella stagione che vedrà il ritorno in Champions League del Diavolo dopo sette anni. Adesso restano solo da limare alcuni dettagli contrattuali con l'entourage del calciatore: nello specifico si dovrà trovare la quadra soprattutto sulla durata del contratto (quadriennale o quinquennale), dopodiché si potranno fissare le visite mediche.

Chi è Fodé Ballo-Touré: il terzino vicinissimo al Milan

Manca davvero poco dunque all'acquisto del vice Theo Hernandez per il Milan che dunque prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Fodé Ballo-Touré è infatti un laterale sinistro 24enne, nazionale senegalese, che ha già fatto vedere le sue grandi doti in Ligue 1 prima con con la maglia del Lille e poi con quella del Monaco dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Si tratta di un terzino sinistro che fa dell'atletismo il suo punto di forza. Offre costante spinta offensiva anche se ha qualche problema in fase realizzativa come dimostra il suo score di 9 assist e nessun gol in 108 presenze in Ligue 1.

Anche se in realtà una rete nel massimo campionato francese Fodé Ballo-Touré l'aveva realizzata nel 2017, rete che però a causa della cancellazione di quel match non è mai entrata nelle statistiche ufficiali. L'allora 19enne terzino infatti in Amiens-Lille al 16′ minuto del primo tempo aveva siglato il gol del vantaggio ospite provocando grandi festeggiamenti nella curva dei tifosi del Lille che crollò costringendo l'arbitro a sospendere definitivamente il match. L'incidente provocò ben 29 feriti.