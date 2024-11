Chi è Ezio Simonelli, l’ex commercialista di Berlusconi candidato a diventare nuovo presidente di Lega Serie A

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Ezio Simonelli è il favorito per prendere il posto di Lorenzo Casini alla presidenza della Lega Serie A. Nelle ultime ore è emersa questa candidatura, con 15 società sulle 20 che compongono la Serie A avrebbero deciso di appoggiare il suo nome.

Dopo una riunione tenutasi ieri, si è deciso di anticipare la prima assemblea elettiva al prossimo 9 dicembre. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Chi è Ezio Simonelli, il candidato favorito per la presidenza della Lega Serie A

Ezio Simonelli è l'ex commercialista di Silvio Berlusconi ed è, tutt'oggi, un grande amico di Adriano Galliani che ha perorato la candidatura. Qualche tempo fa aveva tentato la scalata alla Serie B (ottenendo due voti contro il rieletto Balata), dopo esserne stato anche presidente del collegio dei revisori dei conti, ed è stato pure reggente della A. Dottore commercialista dal 1982, è anche specializzato come revisore contabile e docente oltreché membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore: è membro dei collegi sindacali di Mediaset e Mondadori e console onorario del Canada a Milano.

Ezio Simonelli presidente della Lega Serie A: servono 14 voti

Per le prime due votazioni, la prima all'inizio di dicembre e la seconda nella prima parte di gennaio, saranno necessari almeno 14 dei 20 voti per la fumata bianca: alla terza, che potrebbe essere programmata nella seconda metà di gennaio se non dovesse arrivare l'elezione nelle prime due, ne basteranno 11 per ereditare la carica di Lorenzo Casini.

Sarebbero quindici i club che si sono riuniti pre-assemblea e si sono detti pronti a supportare il nome di Simonelli. Si tratta nel dettaglio di: Atalanta; Bologna; Cagliari; Como; Fiorentina; Genoa; Inter; Juventus; Milan; Monza; Parma; Roma; Torino; Udinese e Venezia.

Le società che in questo momento sarebbero contrarie all’ipotesi Simonelli e non ha partecipato alla riunione sono Empoli; Lazio; Lecce; Napoli e Verona.