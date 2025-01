video suggerito

Chi è Edon Zhegrova, l’erede di Kvaratskhelia scelto dal Napoli che poteva giocare per 4 nazionali Edon Zhegrova potrebbe essere l’erede di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno kosovaro gioca con il Lille, ed è stato a lungo un obiettivo di mercato di club di Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il mercato invernale tutto d'un tratto si è acceso. Il Napoli potrebbe cambiare clamorosamente in attacco con Edon Zhegrova che potrebbe prendere il posto di Kvaratskhelia che sembra pronto a lasciare il Napoli subito e passare al PSG. Le voci sul futuro del georgiano si rincorrono e sono sempre più forti. Il club di De Laurentiis non fa muro, tratta e guarda già avanti pensando a come spendere la montagna di soldi che può arrivare dalla Francia. L'erede di Kvara potrebbe arrivare dalla Francia, esattamente dal Lille. Zhegrova è un esterno d'attacco kosovaro, di piede mancino.

Zhegrova sarà l'erede di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sembrava un intoccabile, è uno dei simboli della squadra, ma il rinnovo non arriva e la trattativa con il Paris si è accesa improvvisamente. I dirigenti partenopei sanno bene che sul mercato tutto è possibile e bisogna farsi trovare pronti anche con i sostituti. Il prescelto per la sostituzione di Kvara è o meglio sarebbe Edon Zhegrova, esterno classe 1999, che l'Italia ce l'ha nel destino. Già in passato era stato seguito dal Napoli, ma pure dalla Juve e dal Milan con cui ha giocato quando era un ragazzino.

Nazionale del Kosovo, a 12 anni giocò con il Milan

Zhegrova è nato nel 1999, gioca con la nazionale del Kosovo, è nato in Germania da una famiglia che quando lui era in arrivo scappò via dai Balcani a causa della guerra. Due anni dopo è tornato a vivere in Kosovo, paese che ama e che ha scelto a livello internazionale. Una scelta forte considerato che lui aveva la possibilità di giocare anche con la Germania (dove è nato), l'Albania (terra natia dei genitori) e il Belgio (dove è andato quando aveva 15 anni).

Il calcio ce l'ha nel sangue e quando aveva dodici anni ha avuto modo di vestire la maglia del Milan, in un camp estivo organizzato dal club rossonero a Pristina. Lui stesso raccontò questa storia: "Duecento giovani calciatori vennero invitati a fare dei test, io arrivai, mi vestì in fretta e lì tutto è cambiato sia per me che per la mia famiglia. Perché ho capito che sarei potuto diventare un calciatore". Andò così bene quel camp che Zhegrova venne invitato dal club a San Siro: "Mi ritrovai a Milano vidi una partita con il Chievo e incontrai anche Kakà e Pato".

Poi il Belgio, il Basilea e il Lille

Da lì pian piano è proseguita la carriera, prima in patria e poi in Belgio dove passò dal St.Truiden al Genk, prese il posto di Malinovskyi, poi il Basilea e infine il Lille, che lo acquista, al posto di Ikone (altro incrocio con la Serie A) nel gennaio del 2022. Zhegrova ha mostrato un discreto talento, è cresciuto con Fonseca e si è confermato in questa stagione: 2 assist e 8 gol in 21 partite stagionali con il Lille.

Dove giocherebbe Zhegrova con il Napoli

Edon Zhegrova è un esterno d'attacco, è mancino. Quindi viene facile pensare ma perché dovrebbe essere lui il sostituito di Kvaratskhelia, che ha il destro come piede preferito? Beh, si potrebbe che ciò conta meno nel calcio moderno. Ma in realtà il Napoli in attacco ne ha già di mancini: perché hanno quel piede come preferito Neres, Politano e Ngonge. Ma nell'idea di Conte c'è Neres che potrebbe giocare sulla destra e a sinistra invece potrebbe sistemarsi Zhegrova.