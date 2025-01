Calciomercato, news di oggi in diretta: Rashford, il Como sfida il Milan. Juve: Kolo Muani, Araujo e Silva. Napoli, offerta per Frattesi

Le ultime notizie di calciomercato oggi 9 gennaio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Non c'è solo il Milan su Rashford ma anche il Como che si è inserito a sorpresa sull'attaccante inglese e prova a sfruttare il fattore economico. Juventus attivissima con Kolo Muani primo obiettivo per l'attacco e Araujo e Antonio Silva per la difesa. Per il giocatore del Benfica incontro oggi con l'agente Mendes. Il mercato del Napoli nelle ultime ore è incentrato su Casadei come possibile rinforzo per il centrocampo. Per lui offerta in arrivo. Gradimento anche per Edon Zhegrova del Lille. Danilo sempre più vicino, anche se prima deve chiudere con la Juve. La Roma ha chiuso con il Sunderland per la cessione di Le Fee, con l'Inter che valuta offerte per Frattesi.

0

09:06 Araujo alla Juventus, quando arriva a Torino per visite mediche e firma Ronald Araujo alla Juventus. Mancava solo il sì del Barcellona al trasferimento in prestito del difensore, nelle ultime ore il club catalano ha sciolto al riserva e s'è detto disponibile a lasciar partire il calciatore che a Torino attendono come manna dal cielo. È il giusto rinforzo per colmare le lacune in un reparto orfano di Bremer (infortunato). L'accordo tra bianconeri e catalani è sancito (ne parla La Repubblica), entro la prossima settimana Araujo arriva in Italia per le visite mediche e la firma. A cura di Maurizio De Santis 08:19 Chiesa al Napoli e Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain: il retroscena della trattativa clamorosa Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, Federico Chiesa al Napoli. Una trattativa pazzesca, incredibile, che potrebbe materializzarsi in questo mese di calciomercato di gennaio. Il club francese, che avrebbe voluto il georgiano già nella scorsa estate proponendo un'offerta da quasi 200 milioni per avere anche Osimhen, fa sul serio (ne parla il quotidiano Il Roma), s'è fatto avanti di nuovo in maniera insistente per avere l'esterno azzurro. Quanto all'ex bianconero, a Napoli potrebbe arrivare con la formula del prestito fino a giugno con eventuale diritto di riscatto: è vero che ha un ingaggio molto alto (circa 7 milioni di euro) ma il corrispettivo fino al termine della stagione da corrispondergli è alla portata dei partenopei. La stessa cessione di Kvara porterebbe denaro sonante (e anche tanto) nelle casse del club che nella prossima estate, complice anche l'addio di Osimhen, si ritroverebbe con un tesoretto (al netto anche dei possibili ricavi dalla partecipazione alla Champions) da spendere per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte. A cura di Maurizio De Santis 08:08 L'offerta del Napoli per prendere Frattesi a gennaio: investimento da quasi 50 milioni Prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale. È l'offerta che il Napoli si prepara a mettere sul tavolo per avere anche subito Davide Frattesi, 25enne centrocampista dell'Inter e della Nazionale. Il club nerazzurro chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire, tra i 45 e i 50 milioni. Qualora non ci fossero sbocchi per gennaio, il canale resterebbe aperto per giugno. Sulle tracce del calciatore c'è anche la Roma. A cura di Maurizio De Santis 07:00 Calciomercato Roma, Le Fee al Sunderland. Per Frattesi l'Inter non fa sconti Accordo tra la Roma e il Sunderland per Le Fee, con la formula del prestito con obbligo che potrebbe concretizzarsi in caso di promozione del club inglese in Premier. Un'esperienza durata pochi mesi la sua in giallorosso. Sempre grande attenzione per Frattesi, anche se l'Inter vuole una cifra molto alta, circa 45 milioni di euro. A cura di Marco Beltrami 06:30 Calciomercato Napoli, offerta in arrivo per Casadei Il Napoli fa sul serio per Casadei e si prepara all'offerta sia al giocatore che al Chelsea. Nel mirino anche un altro giocatore, ovvero Edon Zhegrova del Lille che per ora non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Più lontano Fazzini. In difesa attesa per Danilo: il brasiliano dovrà prima trovare la chiave per la formula dell'uscita dalla Juventus. A cura di Marco Beltrami 06:00 Calciomercato Juve, Kolo Muani e Araujo ma torna di moda Antonio Silva La Juve ha scelto Kolo Muani come primo rinforzo per l'attacco. Bisognerà cercare l'intesa con il centravanti francese, con il PSG che dovrà trovare un sostituto. In questo momento lui è il favorito rispetto a Zirkzee e Fullkrug. Per la difesa contatti per Araujo, ma attenzione all'incontro con l'agente Mendes per Antonio Silva del Benfica che ha già detto sì ai bianconeri. A cura di Marco Beltrami 05:30 Calciomercato Milan, su Rashford ora c'è anche il Como Il Milan dopo l'incontro interlocutorio con l'agente di Rashford resta alla finestra per capire gli sviluppi e le possibilità di affondare il colpo. Attenzione però all'inserimento del Como che sogna il colpaccio a sensazione in questa sessione di trattative. Le prossime ore potrebbero essere decisive. A cura di Marco Beltrami 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 9 gennaio Il nome di Rashford diventa caldissimo per il mercato in Serie A con il Como che si è inserito a sorpresa sull'attaccante inglese che piace molto al Milan. I biancocelesti possono sfruttare la sponsorizzazione di Varane e la possibilità di assecondare le richieste del giocatore e dello United. Il Napoli esce allo scoperto per Casadei ed pronto all'offerta per il talento del Chelsea, in attesa che si sblocchi l'uscita del promesso sposo Danilo. Juventus ha scelto Kolo Muani come rinforzo per l'attacco, mentre è in programma un incontro con l'entourage di Antonio Silva, che potrebbe essere l'alternativa (o non solo) a Araujo. A cura di Marco Beltrami