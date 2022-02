Chi è Carlo Bonomi, il futuro presidente della Lega Serie A scelto dai 20 club Carlo Bonomi potrebbe diventare il presidente della Lega di Serie A. Bonomi è un imprenditore e dirigente d’azienda e dal 2020 è il presidente di Confindustria.

A cura di Alessio Morra

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, la Lega di Serie A deve eleggere un nuovo presidente, per evitare anche il commissariamento. Trovare un'ampia convergenza tra le società non è affatto semplice, considerando le note spaccature tra i club. Ma c'è un nome che potrebbe convincere la maggioranza dell'assemblea ed è quello di Carlo Bonomi. Martedì 15 febbraio ci sarà la votazione e l'imprenditore lombardo è favorito rispetto a Gabriele Fava, che nei giorni scorsi era stato un nome forte per la presidenza. Per essere eletto Bonomi avrà bisogno dei voti dei i due terzi dell'assemblea, ne servono almeno 14 (su 20) per diventare il successore di Dal Pino.

Carlo Bonomi, che sembra destinato alla presidenza della Lega di Serie A, è un imprenditore e dirigente d'azienda ed è anche dalla primavera 2020 il presidente di Confindustria. I suoi genitori sono stati imprenditori, Bonomi entra a far parte del gruppo dei Giovani imprenditori di Assolombarda e pian piano aumenta il suo impegno pure a livello nazionale e inizia la sua carriera con la Synopo, una società che opera nel settore biomedicale. Della Synopo S.p.A. diventa anche presidente del consiglio di amministrazione. É un imprenditore che punta sull'innovazione e che si occupa soprattutto di ricerca medica, diventando poi consigliere incaricato, tra il 2009 e il 2017, all'interno di Assolombarda, dove viene eletto poi anche vicepresidente.

Bonomi in breve tempo diventa poi anche una figura di rilievo in Confindustria, nel luglio 2019 è eletto presidente della Fondazione Assolombarda e meno di un anno diventa il numero uno di Confindustria in una votazione che, a causa della pandemia, avviene in via telematica. Impegnato anche in diverse attività benefiche, Carlo Bonomi ora al ruolo di presidente di Confindustria potrebbe aggiungere quello di presidente della Lega di Serie A.