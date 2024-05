Chi è Artur Soares Dias, arbitro della finale di Conference League Fiorentina-Olympiacos

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Sarà Artur Soares Dias l'arbitro della finale di UEFA Europa Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Il fischietto portoghese in questa stagione non ha mai diretto una gara di Conference League, mentre ne ha arbitrate quattro tra Champions ed Europa League. Sarà la sua prima esperienza da protagonista di una grande finale europea.

Ha già arbitrato l'Olympiacos, ma in una sfida del campionato greco contro l'AEK Atene; mentre non ci sono precedenti diretti con la Fiorentina. In questa stagione Soares Dias ha arbitrato undici partite del campionato portoghese, tra cui il derby di Lisbona tra Benfica e Sporting Clube sia all’andata che al ritorno.

Chi è Artur Soares Dias? È un arbitro che ha iniziato il suo percorso quando aveva 17 anni, facendo il suo debutto nella massima serie portoghese dopo otto anni e diventando arbitro internazionale FIFA nel 2010 a 30 anni.

Farà parte della squadra degli arbitri che saranno in campo a UEFA EURO 2024 dopo quello del 2020. Venne selezionato anche tra gli arbitri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale di Atene sarà la sua prima grande finale europea.

Artur Soares Dias in un'intervista al sito ufficiale dell'UEFA ha dichiarato: "Ho lavorato 28 anni per raggiungere una finale importante come questa: essere arbitro è come essere un giocatore, una finale è una finale e tutti sognano di esserci. È stata una telefonata incredibile da ricevere perché tutti noi lavoriamo duramente per raggiungere questo livello. La mia reazione è stata un mix di nervosismo, responsabilità, onore e la sensazione di aver realizzato un sogno. Naturalmente, una volta digerita la notizia, bisogna rimanere concentrati perché, come in ogni partita, è necessario essere pronti psicologicamente e fisicamente".

La designazione integrale per la finale di Conference League

Ad aiutare l'arbitro Artur Soares Dias ci saranno i due assistenti saranno Soares e Ribeiro, mentre il quarto ufficiale sarà lo svedese Nyberg. Al VAR il portoghese Martins e il tedesco Dingert.

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Assistenti arbitrali: Paulo Soares (Portogallo) – Pedro Ribeiro (Portogallo)

Quarto ufficiale: Glenn Nyberg (Svezia)

Assistente arbitro di riserva: Mahbod Beigi (Svezia)

Arbitro VAR: Tiago Martins (Portogallo)

VAR Assistant: Christian Dingert (Germania)

VAR Support: Marco Fritz (Germania)