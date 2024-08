video suggerito

Chelsea-Inter dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Alle ore 16, a Stamford Bridge, si affronteranno oggi per una partita amichevole il Chelsea e l’Inter. É l’ultima amichevole pre-campionato dei campioni d’Italia. Diretta TV su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A meno di una settimana dall'inizio del campionato di Serie A, che sarà aperto proprio dai nerazzurri, sabato 17 agosto, in quanto campioni d'Italia, l'Inter scende in campo in un'amichevole di lusso contro il Chelsea guidato da Enzo Maresca. L'incontro si disputerà a Stamford Bridge oggi domenica 11 agosto e prenderà il via alle 16 ora italiana (le 15 di Londra). L'Inter è reduce da una sconfitta con l'Al Ittihad e ha pareggiato precedentemente l'amichevole con il Pisa, nel derby tra i fratelli Inzaghi.

Il Chelsea è ancora un cantiere. In rosa ci sono 44 calciatori. Maresca ne lavorerà con meno della metà, visto che la campagna acquisti dei Blues non è ancora terminata. I londinesi, dopo aver chiuso bene il campionato, hanno deciso di sostituire Pochettino con Maresca, che dopo un anno da vice di Guardiola ha vinto la Championship (la Serie B) con il Leicester. Per il tecnico italiano è la grande occasione e il test contro una squadra di Serie A, quella campione d'Italia, sarà molto importante per capire il suo Chelsea a che livello è.

Partita: Chelsea-Inter

Dove: Stamford Bridge, Londra

Quando: domenica 11 agosto 2024

Orario: 16:00

Diretta TV: DAZN, Inter TV

Diretta Streaming: DAZN, Inter TV

Competizione: amichevole

Dove vedere Chelsea-Inter in diretta TV

L'amichevole di lusso tra il Chelsea e l'Inter la potranno seguire gli abbonati di DAZN. Sarà infatti la piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A a mandare in onda l'incontro tra Blues e nerazzurri, per farlo servirà un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox, oltre a un decoder Sky Q.

Chelsea-Inter dove vederla in diretta streaming

L'ultima amichevole del pre-campionato nerazzurro si potrà seguire in diretta streaming sempre con DAZN, e potranno farlo rigorosamente gli abbonati. Ma l'incontro si potrà seguire anche su Inter TV.

Le probabili formazioni di Chelsea-Inter

L'Inter ha tre indisponibili: de Vrij, Taremi e Zielinski. Ma la formazione sarà quella che ha vinto il campionato l'anno scorso. Lautaro in avanti con Thuram. Chelsea con il 4-2-3-1. In porta il danese Jorgensen, davanti Guiu.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Gusto; Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Maresca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.