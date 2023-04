Chelsea già a lavoro per il dopo-Lampard, casting per il nuovo allenatore: spunta il nome di Conte Il Chelsea sta già lavorando per il futuro e per cercare il nuovo allenatore sarebbe in atto un vero e proprio casting all’americana: tra i papabili per la panchina di Stamford Bridge ci sarebbe anche una vecchia conoscenza Blues come Antonio Conte.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte tra i nomi fatti per diventare manager del Chelsea: con i londinesi ha vinto una Premier League e una FA Cup.

Il Chelsea sta vivendo una stagione a dir poco travagliata. Dopo le vicissitudini societarie, che hanno portato alla cessione di Roman Abramovich e all'arrivo di Todd Boehly al timone del club, ecco che la situazione si sta ripercuotendo sul campo: i Blues hanno cambiato due allenatori dall'inizio della stagione e la campagna acquisti faraonica di gennaio non ha portato nessun miglioramento nell'andamento della squadra.

L'addio di Graham Potter alla panchina del club londinese sembrava scritto da settimana e il nuovi vertici del Chelsea hanno deciso di affidare la guida tecnica a Frank Lampard, leggenda e già tecnico dei Blues, fino a fine stagione.

Nel frattempo, però, la società si sta già muovendo per trovare il nuovo allenatore per la prossima stagione: in base a quanto scrivono i tabloid oltre la Manica le chance dell'ex centrocampista sono quasi nulle di rimanere in sella e ci sarà un vero e proprio casting per scegliere il prossimo tecnico.

Julian Nagelsmann è stato il primo nome fatto per la successione di Potter sulla panchina dei Blues.

I nomi più gettonati sono quelli di Luis Enrique e Julian Nagelsmann, che sarebbero stati sondati fin dai primi momenti dopo l'addio a Potter ma ci sarebbero almeno altri due nomi che sarebbero sul taccuino dei vertici del Chelsea.

Nelle scorse ore si è parlato molto di un ritorno di Antonio Conte a Stamford Bridge, che sarebbe qualcosa di clamoroso dopo la separazione con il Tottenham; e l'altro è quello di Marcelo Gallardo.

Il tecnico italiano ha riscosso un notevole successo con il Chelsea nella sua prima stagione e con il suo 3-4-3 portò i Blues alla conquista della Premier League. La sua seconda annata è stata segnata da grandi problemi all'interno dello spogliatoio della squadra ma, nonostante ciò, ha vinto la FA Cup. Una voce che ha infiammato non poco i fan dei Blues.

Luis Enrique sarebbe già volato a Londra per un primo contatto con i dirigenti.

Per quanto riguarda Gallardo, invece, ci sarebbe stato un contatto poco dopo l'addio a Potter ma in quella telefonata il Muneco avrebbe dichiarato di non essere intenzionato a prendere in mano la squadra a metà stagione. Sia Gallardo che parte del suo staff tecnico hanno iniziato da tempo a studiare l'inglese, requisito fondamentale per poter guidare una squadra in Premier League ma quella dell'argentino sembra la scelta meno quotata.

Era stato fatto anche il nome di Roberto De Zerbi, per il secondo scippo al Brighton nel giro di pochi mesi ma le quotazioni del manager dei Seagulls sono calate con il passare dei giorni.

I candidati più accreditati sono Julian Nagelsmann e Luis Enrique, che sarebbe già stato avvistato a Londra, ma non ci stupiremmo se a Stamford Bridge dovessero esserci altri colpi di scena in vista della prossima stagione.