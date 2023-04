Lampard è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea: resterà in panchina fino a giugno Il Chelsea fa un ritorno al passato dopo l’esonero di Graham Potter. I Blues hanno ufficializzato Frank Lampard come nuovo allenatore ad interim fino al termine della stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea fa un ritorno al passato dopo l'esonero di Graham Potter. I Blues, dopo aver puntato momentaneamente su Bruno Saltor, che aveva guidato la squadra fino al pareggio contro il Liverpool, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: Frank Lampard. L'ex leggenda e capitano dei londinesi che ha ha goduto di un'illustre carriera da giocatore con i Blues, vincendo la Premier League in tre occasioni e la Champions League a Monaco, aveva già allenato il Chelsea dal 2019 al 2021 prima di lasciare il posto a Thomas Tuchel.

Lampard è stato dunque nominato allenatore ad interim avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Lampard lo scorso mese di gennaio era stato esonerato dall'Everton lasciando la squadra al penultimo posto in classifica con soli 15 punti raccolti in 20 incontri. "Vogliamo darci tutte le possibilità per vincere e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo" hanno detto i proprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali attraverso una dichiarazione ufficiale apparsa sul sito del club.

Per il prossimo anno il Chelsea sta comunque puntando tutto su Julian Nagelsmann appena esonerato dal Bayern Monaco proprio per lasciare posto a Tuchel. Lampard quindi torna in Premier ed esordirà sabato prossimo contro il Wolverhampton. Ma più di tutti, il nuovo allenatore ad interim dei Blues dovrà affrontare l'andata dei quarti di Champions League contro il Real Madrid sperando di riuscire nell'impresa al Bernabeu il prossimo 12 aprile.

"Daremo tutti a Frank il nostro pieno sostegno mentre miriamo a ottenere il miglior risultato possibile da tutte le nostre partite rimanenti" si legge ancora nella nota diramata dal club che punta tutto a concludere al meglio questa stagione per poi ripartire il prossimo anno con una squadra più rodata e sicuramente nelle mani di un allenatore che sappia valorizzarla al meglio. Oltre al Nagelsmann si è fatto anche il nome di Luis Enrique per la panchina del Chelsea ma il tedesco sembra essere il grande favorito.