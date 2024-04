video suggerito

La nuova vita di Villas-Boas: l’ex allenatore del Chelsea è diventato presidente del Porto André Villas Boas è il nuovo presidente del Porto. L’ex allenatore di Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marsiglia chiude il mandato di 42 anni dell’ormai ex presidente del club Pinto da Costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabrizio Rinelli

André Villas Boas è il nuovo presidente del Porto. L'ex allenatore di Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marsiglia, aveva chiuso proprio in Francia nel 2021 la sua carriera in panchina prima di intraprendere questa nuova avventura. Il 46enne chiude così l'era di Pinto da Costa dopo ben 42 anni contrassegnati da 15 mandati consecutivi per lo storico presidente dei lusitani che era in carica dal 1982. Villas-Boas è stato capace di battere la concorrenza di altri due candidati come Nuno Lobo e proprio lo stesso Pinto da Costa.

Più di 26mila voti per lui che ha poi festeggiato al meglio questo incarico di enorme prestigio. Villas-Boas resterà in carica fino al 2028 prima delle nuove elezioni. Il suo mandato era stato ufficializzato nella serata di ieri dallo stesso club portoghese sui social: "Luís André de Pina Cabral Villas-Boas è il 32esimo presidente dell'FC Porto". Da allenatore nel 2011 aveva portato il Porto a vincere campionato, Europa League, Coppa del Portogallo e Supercoppa nazionale diventando il più giovane allenatore a vincere una coppa europea, all'età di 33 anni e 213 giorni.

La sua elezione è stata vissuta dallo stesso Villas-Boas come un punto di partenza importante per la sua carriera dopo momenti di vita drammatici raccontati qualche settimana fa in un'intervista a Record. Villas-Boas ha fatto sapere di rischiato seriamente di morire a causa di due tumori, uno alla tiroide e uno alla schiena. In un racconto molto toccante degli ultimi sei anni della sua vita, condizionati dalla grave malattia che lo ha portato a un passo dalla morte spiegò: "Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia".

Aveva scoperto tutto dopo un infortunio alla schiena avuto durante la Dakar del 2018. Ora la presidenza del Porto che già potrebbe essere caratterizzata dal primo tassello da sistemare: l'allenatore. L'avversario di Villas-Boas, Jorge Pinto da Costa, che guidava la squadra fin dal 1982, due giorni fa aveva fatto firmare all'allenatore Sergio Conceicao un rinnovo di contratto che ora potrebbe anche tornare in discussione. O quantomeno analizzato di persona dallo stesso Villas-Boas che vorrà sicuramente assicurarsi da vicino delle motivazioni della guida tecnica del Porto.