Che sfortuna per Marko Rog: il centrocampista del Cagliari si è rotto il crociato per la 3ª volta Il giocatore croato durante un’amichevole pre-campionato ha riportato una lesione al crociato, per Rog è il terzo serio infortunio al ginocchio. Starà fuori a lungo pure Lapadula.

A cura di Alessio Morra

Mai come questa volta ci vuole tutta la saggezza di Claudio Ranieri. L'allenatore del Cagliari in questi giorni ha perso per infortunio due giocatori importanti, che saranno fuori a lungo. Il bomber Lapadula, determinante per la promozione in Serie A, si fermerà almeno per tre mesi. Ma quello messo peggio è Marko Rog che addirittura per la terza volta si è rotto il legamento crociato. Autentica sfortuna per il calciatore croato.

Il Cagliari dopo un anno di purgatorio è tornato in Serie A. Un campionato splendido, una grande rimonta e una finale vinta al 94′. Il grande artefice è stato Claudio Ranieri, autentico condottiero della squadra. Il tecnico romano sta guidando i suoi nel ritiro pre-campionato, un ritiro svolto con il sorriso sulle labbra anche per i tanti acquisti. I sardi però hanno perso per infortunio due calciatori di livello. Innanzitutto uno dei cardini della squadra: Gianluca Lapadula. L'attaccante peruviano è stato già operato alla caviglia e per lui si parla di uno stop di tre mesi, se sarà così tornerà in autunno.

Peggio è andata invece a Marko Rog. Il croato, ex Napoli, era uscito dal campo nell'amichevole con l'Under 19 della Roma per una botta al ginocchio. Non sembrava un problema enorme e invece dopo gli esami strumentali si è scoperto che il centrocampista ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore.

Questo il comunicato: "In seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 il calciatore Marko Rog è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore".

Un'autentica mazzata per questo ragazzo che nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Addirittura già due volte aveva subito infortuni di questo genere. Rog aveva riportato la prima lesione al crociato nel dicembre del 2020 ela seconda nel pre-campionato 2021, era il mese di agosto. E ora per la terza volta finisce sotto i ferri.