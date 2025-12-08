Che fine ha fatto Gimenez dopo l’infortunio al Milan da lui stesso annunciato: rientro ancora poco chiaro

È trascorso ormai un mese dall'annuncio di Santi Gimenez sui social quando ha reso noto di essersi infortunato alla caviglia. Un dolore, a suo dire, che si portava avanti da diverso tempo e per cui si è pensato potesse essere necessario fermarsi per recuperare al meglio. I tempi di recupero non erano totalmente chiari sin dall'inizio anche se si è pensato che potesse tornare per il derby contro l'Inter o subito dopo. Dalla vittoria contro l'Inter però il Milan ha giocato due partite contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia più la partita di stasera contro il Torino per cui Gimenez non è stato convocato.

Un totale di 4 col dubbio della sfida col Sassuolo del prossimo weekend. Insomma, ancora nulla è definito e nel frattempo attorno al giocatore si moltiplicano le voci di mercato su un possibile futuro in Premier o al Galatasaray già da gennaio. Il papà del giocatore e l'agente di Gimenez però smentiscono mentre Allegri prosegue a definirlo come un elemento fondamentale di questo Milan per il presente e il futuro ma senza aggiungere ulteriori dettagli sulla sua situazione che resta un mezzo mistero.

Gimenez in azione col Milan.

"Speriamo di riavere Gimenez il più presto possibile perché è un giocatore importante e numericamente abbiamo bisogno di un attaccante in più – aveva detto l'allenatore dei rossoneri nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Torino che giocherà questa sera -. Santiago sta lavorando bene, la caviglia è ok. Speriamo di riaggregarlo con la squadra in settimana perché abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, che lavora molto per la squadra".

A questo punto, soprattutto per chi storceva il naso da inizio campionato e parlava di Gimenez come un giocatore alle prese con problemi di natura psicologica legati a dinamiche di ambientamento e al peso di segnare poco Allegri aggiunge: "È uno che al Feyenoord ha fatto tanti gol, non è che si disimpara a farli… – ha spiegato il tecnico rossonero che tende a mettere una pezza su questa vicenda -. Ha avuto tante occasioni qui e tre gol annullati per un centimetro… Gimenez lo aspettiamo".