Charles Leclerc non ne può più e si sfoga su Instagram: “C’è un limite da non oltrepassare” Messaggio a sorpresa di Charles Leclerc su Instagram: il pilota monegasco si rivolge ai tifosi ferraristi.

Non è stato certamente l'avvio di stagione di Formula 1 che Charles Leclerc si augurava per sé e la Ferrari, tra i problemi della vettura del Cavallino – che hanno rapidamente cancellato le false speranze invernali – e gli errori del pilota monegasco, la cui classifica dopo tre Gran Premi vede desolatamente due zero raccolti in Bahrain e Australia e i soli 6 punti del settimo posto in Arabia Saudita.

Il momento è difficile, Charles ha bisogno di tutte le sue risorse mentali – prima ancora che delle sue abilità di pilota – per provare a raddrizzare un'annata che si annuncia ancora di grande sofferenza per la Rossa e rimanda ulteriormente le ambizioni di titolo ferrariste. Le parole del nuovo team principal di Maranello Frederic Vasseur cercano di infondere ottimismo, spiegano che gli ultimi aggiornamenti portati in Australia hanno funzionato, ma anche quest'anno l'obiettivo massimo sarà di piazzarsi alle spalle dell'imprendibile Red Bull (al momento davanti al Cavallino ci sono anche Mercedes e Aston Martin).

Charles Leclerc spera che qualcosa cambi nei prossimi Gran Premi per sé e la Ferrari

A dispetto dei risultati che non arrivano, i tifosi non hanno mai scaricato Leclerc, nei cui confronti l'affetto è sempre massimo. Pure troppo, fino a diventare asfissiante e superare "un limite che non dovrebbe essere oltrepassato", come ha scritto oggi il pilota monegasco in una storia su Instagram che è a metà tra uno sfogo e un appello: "Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi", premette Leclerc.

La storia su Instagram postata da Leclerc

"Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia. Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedrete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti", conclude il pilota della Ferrari, nel suo messaggio postato in italiano, inglese e francese.