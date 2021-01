L'Inter della famiglia Zhang è d diverse settimane al centro di rumors su una possibile cessione delle quote, di maggioranza, a terzi. E questi ‘terzi' hanno nome e cognome ben conosciuti, si tratta di ‘BC Partners', colosso inglese , importante realtà di private equity specializzata in buyout e acquisizioni che finanziano in Europa e Stati Uniti in qualsiasi settore industriale, senza esclusione del settore sportivo e calcistico in particolare. Ma adesso, il discorso si è sviluppato ulteriormente perché tra le due diligence è spuntato un terzo elemento, la Tifosy Ltd che vede tra i propri fondatori anche Gianluca Vialli.

Ed è per questo che il nome dell'ex stella della Sampdoria e della Nazionale è stata accostato al futuro dell'Inter: Tifosy Ltd, infatti, starebbe agendo come consulente esterno sul possibile passaggio azionario della società nerazzurra nella trattativa tra Bc Partners e Suning. La notizia è stata confermata dal Sole24Ore che evidenzia l'entrata in campo della piattaforma, nata in Inghilterra, specializzata in crowfunding sportivo e nella consulenza su temi di finanza straordinaria. E' stata fondata da Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, e dall'ex campione di calcio, Gianluca Vialli e con la presenza di diversi altri soci.

Adesso, la Tifosy di Vialli è in orbita Inter ma la sua presenza nel calcio italiano non è del tutto nuova: nell’ultimo periodo ha già affiancato, sempre come advisor, Alexander Knaster nell’acquisto del Pisa e aveva trattato anche l'acquisizione della Sampdoria di Ferrero, in una trattativa che poi sfumò in un nulla di fatto. Oggi, Tifosy – che ha aperto a Torino la nuova Tifosy Italia Sim, in attesa dell’autorizzazione della Consob – è di nuovo advisor nella due diligence di Bc Partners nei confronti del club nerazzurro e che dovrebbe trovare la sua positiva conclusione entro la fine del mese di febbraio.