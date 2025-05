video suggerito

Cellino smaschera la Figc: "Si sono inventati di notte un piano per salvare la Sampdoria" Massimo Cellino a gamba tesa contro la FIGC dopo il caso Brescia e i playout di Serie B bloccati: "La Figc si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il rinvio del playout Salernitana-Frosinone per via dell'illecito amministrativo contestato al Brescia resta un tema caldissimo in Serie B. Una nota della Lega aveva bloccato di fatto la partita tra campani e ciociari che si sarebbe dovuta giocare lunedì scorso, 19 maggio, allo stadio Arechi. Un comunicato arrivato a 24 ore dal calcio d'inizio sorprendendo tifosi, addetti ai lavori e anche gli stessi club coinvolti in questa vicenda. Il Brescia dovrebbe essere retrocesso in Serie C per via di una penalizzazione di 4 punti scalando così la classifica mandando la Sampdoria ai playout.

Frosinone salvo d'ufficio dunque, Salernitana ancora nei playout ma col miglior piazzamento e blucerchiati che sfiderebbero proprio i campani da quartultimi. Per qualcuno, un modo da parte della FIGC per "salvare" dai capelli proprio i liguri. È l'accusa lanciata sui social da vari tifosi e oggi pubblicamente anche da parte dello stesso presidente del Brescia, Massimo Cellino, furioso per quanto accaduto. In una lunga intervista al Giornale di Brescia ha detto: "La Figc si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria”.

La Sampdoria potrebbe scendere in campo per i playout.

Lo sfogo del patron delle Rondinelle è totale. Il Brescia rischia la Serie C ed è stato deferito per non aver provveduto al regolare pagamento di Irpef e Inps dei suoi tesserati alle scadenze di febbraio e aprile. Ma il dettaglio strano è stato quello di aver bloccato i playout quando invece si sono sempre fatti giocare. "Io non sono così ricco e poi non posso pensare che non venga fatta una deroga al 6 giugno per tutte le squadre coinvolte in questo casino che ha fatto la Federazione. Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci dà fiducia per le fidejussioni".

La protesta dei tifosi del Brescia.

Le parole di Cellino sullo stop ai playout per salvare la Sampdoria

Cellina getta fango sulla FIGC e pensa che tutto sia stato fatto per salvare la Sampdoria: "Le contestazioni nei nostri confronti sono state scritte di notte a campionato finito – ha detto ancora il patron del Brescia nel corso dell'intervista -. E ora c’è anche una sentenza del Tas (il tribunale arbitrale dello sport, ndr) dalla nostra parte: quella che ha restituito tre punti al Bellinzona che era stato penalizzato per non aver pagato i contributi sociali ad ottobre”. Insomma, una battaglia legale che rischia di infuocare letteralmente questo finale di stagione.