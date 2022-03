C’è un’Italia che sa ancora vincere: l’Under 19 elimina Germania e Belgio e va agli Europei L’Italia Under 19 di Carmine Nunziata regala un sorriso allo staff della Nazionale: grazie alla vittoria sul Belgio ha chiuso in vetta al girone élite e si è qualificata per la final eight degli Europei che si disputeranno nella prossima estate in Slovacchia.

La Nazionale Under 19 dell’Italia si è qualificata alla final eight degli Europei di categoria.

Un raggio di sole in mezzo a un cielo pieno di nuvole. La qualificazione dell'Under 19 alla final eight degli Europei di categoria regala all'Italia un mezzo sorriso dopo la cocente delusione per l'eliminazione della Nazionale maggiore dai playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Il successo contro il Belgio (0-2) ha scatenato la gioia comprensibile dei calciatori e dello staff. E se puntare sui giovani può rappresentare una risorsa, un serbatoio dal quale attingere per il futuro, allora le indicazioni che arrivano dalla selezione del ct, Carmine Nunziata, sono incoraggianti.

Gli Azzurrini saranno in campo dal 18 giugno al 1° luglio in Slovacchia per disputare il torneo rinviato di un anno a causa del Covid-19. Tra le stelline della formazione ci sono Fabio Miretti (centrocampista della Juventus), Giorgio Scalvini (difensore dell'Atalanta), Wilfried Gnonto (seconda punta dello Zurigo), Giacomo Faticanti (centrocampista della Roma), Cesare Casadei (centrocampista dell'Inter), Giuseppe Ambrosino (attaccante del Napoli), Marco Nasti (attaccante del Milan).

Il percorso di qualificazione nel mini torneo in Finlandia. Un pareggio al debutto contro la Germania (2-2) e una vittoria netta contro la Finlandia (4-0) avevano piazzato l'Italia in rampa di lancio in vetta al girone élite ma serviva l'ultimo acuto per avere la certezza di inserire il proprio nome nella lista delle otto più forti che si contenderanno il titolo: battere il Belgio che nel mini girone si trovava a pari punti con gli Azzurrini. Al Myyrmäki Stadium di Vantaa (in Finlandia) ci hanno pensato le reti di Miretti (arrivata in avvio di match, è un vantaggio che l'Italia ha saputo sfruttare per indirizzare l'incontro) e Casadei (alla fine del primo tempo) a mettere il sigillo sulla qualificazione.

L’esultanza degli Azzurrini: la vittoria contro il Belgio regala la certezza della qualificazione nel mini girone.

Un risultato pesante. La squadra di Nunziata non aveva scelta: per tenere in pugno il primato e la certezza aritmetica del primo posto bisognava vincere senza incassare gol, così da ritrovarsi al riparo quanto a differenza reti in caso di arrivo a pari punti con la Germania. Missione compiuta con determinazione e quella ‘cattiveria agonistica' di cercare la vittoria a tutti i costi. Colpito a freddo, il Belgio ci ha messo tempo a riorganizzare una reazione e quando sembrava aver trovato finalmente il filo del match è stato beffato alla fine del primo tempo. Il copione della ripresa era già scritto: Azzurrini che hanno impostato una gara di contenimento, rischiando anche in alcune occasioni e affidandosi a veloci contropiede. Il risultato non è più cambiato, lo 0-2 spinge l'Italia Under 19 agli Europei di categoria. Una timida consolazione.