C’è un’Italia che andrà ai Mondiali di calcio, è quella femminile: azzurre qualificate! La Nazionale femminile guidata da Milena Bertolini si è qualificata per la seconda volta consecutiva per i Mondiali. Romania battuta 2-0 con i gol di Giacinti e Boattin. Alla Svizzera non è bastato il 15-0 contro la Moldavia.

A cura di Alessio Morra

La Nazionale di calcio femminile dell'Italia si è qualificata per la seconda volta consecutiva per i Mondiali. Un grande traguardo quello raggiunto dalla squadra guidata dal c.t. Milena Bertolini, che dopo la delusione degli Europei si riscatta ampiamente. A Ferrara la Romania è stata sconfitta 2-0 e grazie a questo risultato è diventato inutile il 15-0 della Svizzera alla Moldavia!

Quindi le Azzurre nel 2023 avranno la possibilità di tornare a giocare i Mondiali, lo faranno in Australia e Nuova Zelanda, e cercheranno di ripetere le grandi prestazioni della Coppa del 2019 (quando la Nazionale arrivò fino ai quarti di finale). La partita con la Romania non era complicatissima, ma nemmeno una passeggiata. Intanto perché c'era l'obbligo della vittoria e poi perché mancavano alcune giocatrici di prima fascia come Bonansea e Salvai.

Un gol per tempo e tutti gli spettri sono stati cancellati. Giacinti al 29′ riceve da Greggi e insacca. Nella ripresa l'Italia gestisce, Bertolini effettua un paio di cambi, e soprattutto raddoppia. Boattin segna al 74′. Il finale è pure accademia, poi parte la festa per la qualificazione ottenuta senza l'insidia dei playoff.

Sul tabellone del ‘Mazza' di Ferrara compare un bel ‘Andiamo ai Mondiali', durante la festa ai microfoni della Rai la c.t. Milena Bertolini parla con gioia del grande traguardo raggiunto: "Sono molto felice per le ragazze, avere l'opportunità di giocare di nuovo un Mondiale è qualcosa di fantastico. Per la prima volta l'Italia si qualifica per due Mondiali consecutivi, e sappiamo quanto sia importante per le ragazze e per il movimento. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo state brave a vincerla".