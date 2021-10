C’è un’assenza tra i candidati al Pallone d’Oro non digerita da Mané e Koulibaly: “Inaccettabile” Sadio Mané e Kalidou Koulibaly si sono quasi indignati alla lettura della lista dei candidati al Pallone d’Oro 2021. I due nazionali senegalesi sono rimasti sorpresi dall’assenza di un loro compagno reduce da una stagione strepitosa. Il difensore del Napoli ha sottolineato la possibile presenza di discriminazioni.

Come spesso accade la lista dei candidati per il Pallone d'Oro scatena polemiche. È quanto accaduto anche in occasione dell'ufficializzazione dei 30 campioni in lizza per il prestigioso riconoscimento, tra presenze considerate a sorpresa e assenze che fanno rumore. Una di queste ultime in particolare ha quasi indignato Sadio Mané e Kalidou Koulibaly, con il difensore del Napoli che ha fatto riferimento a possibili discriminazioni.

Sadio Mané, stella del Liverpool e della nazionale senegalese, è rimasto molto sorpreso dal mancato inserimento del connazionale Edouard Mendy tra i finalisti del Pallone d'Oro. L'estremo difensore è stato uno dei protagonisti dell'eccezionale cavalcata in Champions del Chelsea, ma questo non gli è bastato per rientrare tra i magnifici 30 candidati a ricevere il prestigioso riconoscimento, al contrario dei compagni N'Golo Kante, Jorginho, Romelu Lukaku, Mason Mount e Cesar Azpilicueta.

Direttamente dal ritiro del Senegal l'attaccante ha dichiarato: "È inaccettabile, non capisco". E Koulibaly, perno difensivo del Napoli ha poi rincarato la dose, sottolineando le possibili discriminazioni: "È un vero peccato che Edou non sia uno di loro – riporta Football Italia – È il primo portiere africano a vincere la Champions League. Dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti. Dobbiamo fare il doppio di alcuni calciatori per essere ben giudicati".

A gettare acqua sul fuoco però ci ha pensato il diretto interessato che comunque è stato inserito tra i migliori portieri, che si contenderanno il premio speciale loro riservato ovvero il Trofeo Yashin: "Onestamente, sono già molto orgoglioso di rappresentare il mio paese e di essere tra i 10 migliori portieri al mondo. Ci saranno sempre dibattiti, che si tratti di me o di qualcun altro. Dipende dalla libertà di voto dei giornalisti e devono essere rispettati".