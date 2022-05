C’è la data della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in Arabia Saudita: l’annuncio di De Siervo La Supercoppa Italiana che vedrà impegnate Milan e Inter si giocherà nuovamente in Arabia Saudita: a confermarlo è l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

A cura di Vito Lamorte

Il derby di Milano non finisce mai. Dopo la lotta per lo Scudetto e il doppio scontro in Coppa Italia, Inter e Milan si affronteranno nella Supercoppa Italiana e dopo alcune voci che volevano il match fissata per il prossimo agosto è arrivata la smentita su questo rumors: la prossima edizione del torneo che mette di fronte la vincitrice dello Scudetto con quella della Coppa Italia si sfideranno a Jeddah nel gennaio 2023. A confermare questa è l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento: "Si disputerà in Arabia Saudita. È un contratto che abbiamo ereditato e questo è l’ultimo anno. La sfida si giocherà a gennaio: ancora una volta il nostro prodotto sarà esportato e sarà anche visibile sui canali Mediaset, che quest’anno hanno fatto un grande lavoro ottenendo risultati importanti”.

La Lega 4 anni fa ha firmato un contratto che prevedeva la disputa della finale in territorio arabo in almeno tre edizioni e finora soltanto per due volte il torneo è stato giocato in Medio Oriente: la prossima, a conti fatti, dovrebbe essere l'ultima.

De Siervo ha proseguito il suo intervento mettendo sul tavolo anche la possibilità di un cambio di formula per il torneo, seguendo magari il format adottato dalla Spagna da qualche anno: "Per il futuro resta l’ipotesi della partita secca ma l’assemblea sta valutando anche l’ipotesi spagnola, per una Supercoppa con le prime due squadre di ogni competizione, dunque semifinali e finali. Stiamo valutando il periodo a cavallo delle vacanze invernali".

Infine, il numero uno della Lega ha confermato il calendario asimmetrico anche per la prossima stagione: "Il calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l’anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimmetrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend".