Squalificato per due giornate dopo oltre due mesi. È la sanzione disciplinare comminata ad Edinson Cavani che salterà i prossimi impegni con l'Uruguay. Perché il Matador è stato fermato? A causa di quel che successe a novembre scorso, durante una partita della fase a gironi di qualificazioni ai Mondiali: il Brasile vinse per 2-0 in trasferta ma al danno della sconfitta si aggiunse anche la beffa di un'espulsione rimediata col Var per un brutto fallo. Un tackle ritenuto violento al punto da costringere l'arbitro a rivedere la propria decisione (inizialmente lo aveva solo ammonito) su indicazione arrivatagli dalla cabina di regia.

Cosa era successo? L'episodio incriminato si verificò nel secondo tempo (71° minuto): nel tentativo di ostacolare Richarlison e strappargli il pallone, Cavani lo colpì sulla caviglia. Voleva prendere la palla, trovò l'articolazione dell'attaccante dell'Everton. Le immagini mostrarono la pericolosità dell'intervento: con la suola della scarpa schiacciò il piede dell'avversario che ebbe una torsione impropria. Il direttore di gara estrasse solo il cartellino giallo per quando andò a consultare la clip alla moviola a bordo campo cambiò decisione: rosso diretto.

"Se il mio piede fosse stato piantato a terra – raccontò allora Richarlison – avrei rischiato di rompermi la caviglia. Per fortuna la postura era differente. Ricordo del contrasto che c'è stato e del suo intervento ma sono anche convinto che Cavani non intendesse farmi del male. Anche questo fa parte del gioco".

Sono 118 finora le presenze con la maglia della nazionale maggiore di Edinson Cavani, 51 le reti realizzate. Il Matador esordì a novembre del 2008 in un'amichevole contro la Francia. Ha segnato il primo gol con la maglia della Celeste due anni più tardi: in amichevole contro la Svizzera. L'ultimo risale al 3-0 rifilato alla Colombia, sempre in una gara del girone di qualificazione ai Mondiali.