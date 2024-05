video suggerito

Catania-Atalanta U23 dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Catania-Atalanta U23 è il match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra di Zeoli e quella di Modesto si giocherà oggi, sabato 18 maggio alle 20:30. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catania-Atalanta U23 è il match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra di Zeoli e quella di Modesto si giocherà oggi, sabato 18 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio Massimino di Catania. I siciliani partono con il vantaggio di 1-0 per via del risultato positivo maturato all'andata a Caravaggio grazie al gol Bouah.

In un Massimino tutto esaurito si attende dunque un clima infuocato affinché tutti possano spingere il Catania ad andare avanti sognando un clamoroso ritorno in Serie B. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni delle due squadre.

Partita: Catania-Atalanta U23

Dove: stadio Angelo Massimino, Catania

Quando: sabato 18 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky, Sestarete (canale 81, solo in Sicilia)

Diretta Streaming: Sky Go

Competizione: playoff Serie C

Dove vedere Catania-Atalanta U23 in diretta tv

Catania-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di assistere alla partita collegandosi al canale Sky Sport 254. Il match sarà inoltre visibile anche su Sestarete (canale 81 del digitale terrestre) trasmesso però solo sul territorio siciliano.

Catania-Atalanta U23, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Catania e Atalanta U23 sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go. L'app di Sky è scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet disponibile solo agli abbonati con accesso tramite le proprie credenziali. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Serie C, le probabili formazioni di Catania-Atalanta U23

Zeoli nel Catania dovrebbe ancora affidarsi al tandem offensivo formato da Cianci e Di Carmine. Modesto invece nella squadra bergamasca dovrebbe ancora affidarsi a Capone e Cissè a formare l'attacco nel 3-4-1-2.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Cianci, Di Carmine. All. Zeoli.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Bernasconi, Berto, Comi; Palestra, Mendicino, Panada, Ceresoli; Diao; Capone, Cissè. All. Modesto.