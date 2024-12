video suggerito

Cataldi racconta lo scambio con Bove: “Guarda la partita che la metto all’incrocio”, “Impossibile” Danilo Cataldi ha raccontato lo scambio di messaggi con Edoardo Bove prima di Fiorentina-Cagliari, match deciso dal suo gol, con dedica successiva al compagno in ospedale: “Guarda la televisione, che oggi la metto all’incrocio’. Lui mi ha detto: ‘Impossibile’. E allora gliel’ho ricordato…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina di Palladino non si ferma più e coglie l'ottava vittoria di fila battendo il Cagliari per 1-0. Per la Viola si tratta del suo record storico eguagliato: otto successi consecutivi in Serie A li aveva ottenuti nel 1960. La rete decisiva è stata messa a segno a metà del primo tempo da Danilo Cataldi, al suo terzo gol in campionato dopo la doppietta nel 6-0 di Lecce. Il 30enne centrocampista ha festeggiato correndo verso la telecamera e dedicando il gol a Edoardo Bove, che in quel momento lo stava guardando dalla stanza dell'UTIC dell'Ospedale Careggi dov'è ricoverato in seguito all'arresto cardiaco che lo aveva colpito durante Fiorentina-Inter. Cataldi gli aveva preannunciato che avrebbe segnato spedendo il pallone nel sette, ma Bove – nello scambio di messaggi tra i due avvenuto in mattinata – lo aveva scherzosamente stroncato: "Impossibile!".

La dedica di Cataldi a Bove dopo il gol decisivo di Fiorentina-Cagliari: "Te l'avevo detto!"

Minuto 24 di Fiorentina-Cagliari: il senso della domenica è tutto in quel momento allo stadio Franchi, lo stesso teatro del dramma di Bove, fortunatamente conclusosi senza danni neurologici o cardiovascolari per il 22enne centrocampista romano. Cataldi raccoglie al limite dell'area una sponda all'indietro di Beltran e fa partire un destro a giro precisissimo che si infila alla sinistra di Sherri. Una rete imparabile, cui fa seguito la dedica di Cataldi alla telecamera: "Te l'avevo detto Edo! Te l'avevo detto!", con tanto di numero 4 (quello della maglia del compagno) e poi cuore fatti con le mani.

Lo scambio di messaggi tra i due in mattinata: "La metterò all'incrocio", "Impossibile!"

Nel dopo partita Cataldi ha poi raccontato a DAZN cosa c'era dietro quella frase, uno scambio di battute scherzoso con Edoardo, avvenuto prima del match: "L'esultanza è una scemenza tra me e lui, stamattina gli ho scritto: ‘Guarda la televisione, che oggi metto all'incrocio'. Lui mi ha detto: ‘Impossibile'. E allora gliel'ho ricordato… Siamo contenti che lui sta bene e siamo contenti di questi tre punti che sono fondamentali".

Il centrocampista – in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto – ha poi continuato: "Ci siamo detti che per noi oggi era fondamentale, sono stracontento perché la Fiorentina è lì e se lo merita". Dove lì vuol dire essere al record storico di 8 vittorie di fila in Serie A, e di conseguenza al terzo posto in classifica alla pari con l'Inter a 31 punti, dovendo recuperare assieme ai nerazzurri la partita interrotta per il malore di Bove. Il Napoli, impegnato stasera con la Lazio, è solo un punto più su, mentre l'Atalanta capolista è a quota 34. La Fiorentina di Palladino assomiglia sempre di più ad una squadra da Champions: le rivali per i primi quattro posti sono avvisate.