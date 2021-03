Non ci sono molte parole dopo aver visto una rete così. Quella firmata da Michele Castagnetti in Virtus Entella-Cremonese è una rete pazzesca che ha permesso ai lombardi di vincere una gara importantissima in trasferta. Il centrocampista centrale della squadra di Fabio Pecchia ha raccolto al volo un rilancio del portiere dei padroni di casa e ha fatto partire un missile di sinistro che si è infilato nella porta avversaria. Chiaramente per chi non conosce Castagnetti questa è una sorpresa e ad una situazione fortunosa ma il ragazzo che dotato di un mancino di grande qualità ed è molto bravo anche nei calci da fermo. Non proprio una casualità. Esattamente dodici mesi fa, il calciatore classe 1989 aveva dato sfoggio della sua classe con un'altra perla contro il Frosinone: allo stadio Stirpe con meno potenza punì con uno spiovente Bardi e fece gioire anche in quel caso la Cremonese.

La dinamica del gol di oggi è davvero straordinaria perché mette insieme sia la velocità di pensiero che le qualità balistiche del calciatore, risultando molto diverso da quello firmato un anno fa: Castagnetti ha sfruttato in maniera incredibile il rimbalzo del pallone dopo il rinvio di Borra, che stava cercando di far ripartire l'azione velocemente per recuperare il risultato, e ha colte di sorpresa il portiere dell'Entella, che ha visto la palla terminare nella sua porta senza poter intervenire. Una rete fantastica che ha permesso di chiudere la gara e ha consegnato 3 punti pesantissimi alla Cremonese nella corsa per la permanenza nella cadetteria.

La partita giocata nel primo pomeriggio allo stadio comunale di Chiavari era stata aperta dalla rete di Gianluca Gaetano, talento scuola Napoli, su assist di Luca Valzania ma a mettere la firma in maniera indelebile su questa sfida ci ha pensato Castagnetti, che ai canali ufficiali della Cremonese ha dichiarato: "Quando il portiere ha rinviato ho visto che i nostri attaccanti erano lì e ho provato a metterla in quella zona, poi non pensavo di fare gol e a fine partita l’ho spiegato anche a Borra che mi è venuto a chiedere se l’avessi fatto a posta".