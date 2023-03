Cassano non si dà pace per il gol di Rabiot e pensa alla malafede: “Rocchi se ti vedo t’insulto” Cassano alla Bobo TV con Vieri, Adani e Ventola si è soffermato sul gol di Rabiot in Juventus-Sampdoria pronunciando parole di fuoco contro il designatore degli arbitri Rocchi.

Cassano alla Bobo TV ha detto la sua come sempre sugli episodi più caldi dell'ultima giornata di Serie A. Nell'ultima diretta su Twitch del format con Adani, Ventola e Bobo Vieri, l'ex attaccante barese si è soffermato anche su Juventus-Sampdoria. Prima dell'analisi tecnica della sfida vinta 4-2 dai bianconeri, FantAntonio si è soffermato sull'episodio da moviola del gol decisivo di Rabiot e sulle polemiche per il presunto tocco con il braccio. Come al solito Cassano non ha utilizzato giri di parole, attaccando in maniera diretta Gianluca Rocchi.

L'ex arbitro e attuale designatore in Serie A per Cassano è il responsabile di quanto accaduto a Torino. Il riferimento è all'episodio del 3-2, con i dubbi su un possibile stop con il braccio del centrocampista della Juventus. Nell'occasione il Var ha confermato la decisione dell'arbitro che non ha fatto ricorso all'on-field review. Sulla vicenda si sono espressi numerosi addetti ai lavori, come l'allenatore blucerchiato Stankovic e l'ex portiere Pagliuca che non ha perso occasione per tornare poi su Juve-Inter del 1998.

Cassano ha spiegato senza fronzoli il suo punto di vista, mettendo nel mirino proprio Rocchi: "Bisogna dire, prima dell’analisi della partita. Se dovessi vedere Rocchi io lo insulterei. Perché la responsabilità gliela dò a Rocchi che è il presidente dell’AIA. È scandaloso… perché adesso ovviamente, io sono affezionato alla Sampdoria e cosa succede: che pensano che la Sampdoria è in Serie B, può fallire ecc. ecc. No stop, io sto qua e difendo tutte le squadre in particolare la Sampdoria".

Analizzando nel dettaglio quanto accaduto, Cassano sottolinea la reazione istintiva di Rabiot e poi l'assenza di replay all'altezza: "Ieri è stato scandaloso, hanno fatto vedere mezzo replay e anche col mezzo replay si vede che la palla è di mano, dove anche Rabiot si ferma e dice all’arbitro ‘no, no, non l’ho presa'. Gol scandaloso dato, è uno scandalo! Non dò la colpa alla Juve, non me ne frega un c***o a me che fosse, la Juve, l’Inter, il Barcellona o il Genoa. Se uno è uno scandalo, è uno scandalo".

Il nuovo affondo contro Rocchi, arriva poco dopo con Cassano che pensa anche alla malafede: "Ma io dò colpa a chi deve fischiare, l’arbitro può non vedere il Var hanno fatto vedere mezza, mezza azione dove si vede anche in quel caso lì. Si devono vergognare, Rocchi deve andare fuori dai co*lioni perché stanno facendo dei disastri con la Var, che a me fa schifo. E anche se c’hanno la Var fanno questi errori allucinanti. Allora significa che in quel caso là caro Rocchi, visto che io penso che uno può essere bravo o meno, significa che in quel caso là allora devo pensare che è malafede".

Insomma il responsabile per l'ex attaccante di Bari, Roma, Real, Inter e Milan è solo uno: "Perché fai vedere mezzo replay e soprattutto non richiami l’arbitro, significa che allora tu mi vuoi prendere per il c*lo. Se tu vuoi prendere per il c*lo la Sampdoria, io sono qua a dire sei… sei… non lo so che aggettivo usare… ti devi vergognare caro Rocchi. Tu e soprattutto quelli che metti al Var, perché sei tu il responsabile".